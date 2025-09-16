Benzin istasyonunda ilginç olay! Pompa takılıyken hareket etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir benzin istasyonunda pompacının yakıt koyduğu otomobil kendiliğinden hareket edince yaşanan panik kameralara yansıdı. Beşevler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren otomobilin sürücüsü araçtan inip ödeme yapmaya gitti. Ancak yakıt tabancası takılıyken otomobil kendi kendine hareket etmeye başladı. Aracın kaymasına engel olmaya çalışan pompacı tabancanın borusuna asılıp otomobili durdurmaya çalıştı. Yaşananlar izleyenleri gülümsetti.