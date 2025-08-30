Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Av yasağı sona eriyor! Balıkçıların büyük bekleyişi bitiyor: 1 Eylül’de sezon başlıyor

Türkiye’de denizlerdeki av yasağının bitmesiyle birlikte balıkçılar, 1 Eylül gecesi itibarıyla yeniden ağlarını denize atarak sezonu açacak.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. 1 Eylül'de denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başladı. Teknelerinde bakım ve onarımın tamamlayan balıkçılar, ağlarını tek tek gözden geçirdi. Bakımları biten ağlar özenle teknelere alınırken, tayfalar da sezona hazır hale geliyor.

Av yasağı sona eriyor! Balıkçıların büyük bekleyişi bitiyor: 1 Eylül’de sezon başlıyor

"BU SENE HAMSİDEN UMUTLUYUZ"

Köroğlu Sahibi Ekrem Köroğlu, bu hamsiden umutlu olduklarını belirterek, "Pazar gecesi inşallah denize açılacağız. Hazırlıklarımız bitti. Mazot, yağlar, tayfa derken bu sene de inşallah Vira Bismillah diyeceğiz. Sezon bitiminin hemen ardından ağ bakımlarını yaptık. Sonrasında geminin boya, raspa, makine gibi eksiklikleri yapılıyor. Son 15 güne girildiğinde de ağları tekneye alıyoruz. Kumanya derken artık son viraja girdik. Bu sene hamsiden umutluyuz. az görülüyor. Ama 15 Eylül'den sonra daha netleşir" dedi.

Av yasağı sona eriyor! Balıkçıların büyük bekleyişi bitiyor: 1 Eylül’de sezon başlıyor

"UMUTLA BEKLİYORUZ"

Köroğlu Balıkçılık Reisi Yahya Kaya ise sezonu umutla beklediklerini kaydederek, "İnşallah bu sene bereket bekliyoruz. Palamut az ama hamsi iyi olacak diye bekliyoruz. Hazırlıklar yapıldı. Umutla bekliyoruz. İnşallah 31 Ağustos'ta Vira Bismillah diyeceğiz. Sadece sezonda çalışmıyoruz. Sezon bitiminden sonra ağ bakımlarını yapıyoruz. Dönem dönem palamut ve hamsi iyi oluyor. Her geçen gün işler zorlaştırıyor. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

