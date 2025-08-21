Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki gaz keşfinden sonra yapılan çalışmaların beşinci yılını geride bırakmasıyla yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, "Şu anda Türkiye’de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak" dedi.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 10:44

Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz’deki müjdenin 5’inci yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamada "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu’ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" sözleriyle keşif haberini paylaştı.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

YERLİ GAZ, 20 NİSAN 2023’TE KARAYA ULAŞTIRILDI

Keşfin ardından ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘’ adı verilen bölgede üretim için düğmeye bastı. Zonguldak’ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın, karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023’te karaya ulaştırıldı.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

TOPLAM ÜRETİM 4 MİLYAR METREKÜP

Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

KAPASİTE GÜNDE 20 MİLYON METREKÜP

Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmaları ise devam ediyor. Bu aşamada Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Osman Gazi’de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi, ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

FAZ-3’E İKİNCİ YÜZER ÜRETİM PLATFORMU

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028’de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

YENİ GEMİLERDEN BİRİ DE KARADENİZ’E

Sakarya Gaz Sahası’nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han Sondaj Gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5’inci ve 6’ncı sondaj gemilerinden birinin de 2026 yılı içinde Karadeniz’deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

YENİ UFUKLARIN KAPISINI ARALADI

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mavi Vatan’da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar açıkladı: Hedef 16 milyon haneye yerli gaz

HEDEF 16 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "Şu anda Türkiye’de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." açıklamasını yaptı.

