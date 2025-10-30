Menü Kapat
19°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu, enerji çeşitliliğinde dönüm noktası olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 18'inci Verona Avrasya Ekonomi Forumu'na katıldı. Bakan Bayraktar, "Rusya ile birlikte yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi 2026'da devreye alınacak. Akkuyu'nun ilk ünitesinde 2026'da elektrik üretimi yapılması hedefleniyor. Bu proje, enerji çeşitliliği yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" dedi.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 18’inci Verona Avrasya Forumu’na katıldı. Bakan Bayraktar forumda yaptığı konuşmada, ’nin enerji vizyonunu anlattı. Küresel ekonominin büyük bir belirsizlik ve dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde forumun önemine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin bu dönüşüm sürecinde "esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiş bir stratejiyle" hareket ettiğini belirtti.

Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu, enerji çeşitliliğinde dönüm noktası olacak

Türkiye’nin son 20 yılda ekonomisini dört kat büyüttüğünü ifade eden Bayraktar, "Bugün Türkiye, güçlü büyüme ivmesi, dinamik özel sektörü ve küresel değer zincirlerine entegrasyonu ile dünyanın 17’inci büyük ekonomisidir" diye konuştu.

Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu, enerji çeşitliliğinde dönüm noktası olacak

Enerji alanındaki gelişmelere değinen Bakan Bayraktar, Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 121 GW’ı aştığını ve bunun yüzde 60’tan fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söyledi. Bayraktar, "Bu oran Türkiye’yi bölgesinde lider konuma taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

AKKUYU 2026'DA ELEKTİK ÜRETECEK

alanında da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bayraktar, Rusya ile birlikte yürütülen ’nin ilk ünitesinin 2026’da devreye alınmasının hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, "Akkuyu’nun ilk ünitesi 2026 yılında elektrik üretimine başlamayı hedefliyor" dedi.

Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu, enerji çeşitliliğinde dönüm noktası olacak

ENERJİ ÇEŞİTLİLİĞİNDE DÖNÜM NOKTASI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin öneminden de bahseden Bayraktar, " Bu proje enerji çeşitliliği yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" dedi.
Doğal gazda ise Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getiren Bayraktar, TürkAkım ve TANAP projeleri sayesinde hem ülkenin arz güvenliğinin sağlandığını hem de Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sunulduğunu kaydetti.

Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu, enerji çeşitliliğinde dönüm noktası olacak

Bakan Bayraktar ayrıca, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Petrol Sahası’ndaki üretim artışının Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade etti. Enerji Verimliliği Eylem Planı’na da değinen Bayraktar, 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılmasının ve 100 milyon ton karbon salımının önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu, enerji çeşitliliğinde dönüm noktası olacak

Konuşmasını küresel iş birliği çağrısıyla tamamlayan Bayraktar, "Küresel ekonominin şekillenmesinde, ortak refah ve sürdürülebilir büyüme için güvenilir bir ortak olarak yapıcı rolümüzü sürdüreceğiz" dedi.

