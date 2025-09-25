Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentisi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından tüketici enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformların dezenflasyon sürecini desteklediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor."

BEKLENTİ ANKETİ SONUCU NE ÇIKMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayındaki yüzde 22,84 seviyesinden Eylül ayında yüzde 22,25'e geriledi.