Bakan Uraloğlu açıkladı! Antalya'dan Yunanistan'a kadar köprü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda 4 bin 75 yeni köprüyle toplam köprü uzunluğunun 799 kilometreye ulaştığını, bu mesafenin Antalya'dan Yunanistan'a kadar uzandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin karayolu ulaşımında gerçekleştirdiği köprü projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son 23 yılda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını belirten Uraloğlu, ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını vurguladı.

KÖPRÜ UZUNLUĞU 2,5 KAT ARTTI

2002 yılında yalnızca 311 kilometre uzunluğunda olan 5 bin 967 köprüye sahip Türkiye, 23 yılda 4 bin 75 yeni köprüyle bu sayıyı 10 bin 42’ye çıkardı. Toplam köprü uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştı. Bakan Uraloğlu, bu yapılar arka arkaya sıralandığında Antalya’dan İpsala Sınır Kapısı’na kadar kesintisiz bir ulaşım hattı oluşturabileceğine dikkat çekti.

DÜNYADA İLKLERİ BAŞARAN KÖPRÜLER

Türkiye’nin sadece fiziki engelleri değil, aynı zamanda mühendislik sınırlarını da aştığını söyleyen Uraloğlu, ülkenin dünya çapında ses getiren projelere imza attığını belirtti. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığı ile dünyanın en geniş açıklığa sahip asma köprüsü unvanını alırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü olarak kayıtlara geçti.

MÜHENDİSLİK HARİKASI YAPILAR

Bakan Uraloğlu, Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün 660 metre uzunluğunda ve ters Y tipi kule tasarımıyla dünyada dördüncü sırada yer aldığını ifade etti. Ayrıca, 1.372 metre uzunluğundaki Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün, 42 ile 166 metre arasında değişen ayak yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunun altını çizdi.

TARİHE SAYGILI MODERN YAPILAR

Aliağa–Menemen–Çandarlı Otoyolu güzergâhında yer alan Neonteikhos Antik Kenti’nde yapılan özel çelik arkeolojik köprü, kültürel mirasın korunmasına yönelik dünyada ilk ve tek proje olarak hayata geçirildi. Bu yapı, Amerika merkezli NCSPA tarafından 2021 yılında “Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi” ödülüne layık görüldü.

ULUSLARARASI ARENADA BÜYÜK BAŞARI

Türk köprü projeleri sadece mühendislik başarılarıyla değil, kazandıkları prestijli ödüllerle de dikkat çekiyor. Osmangazi Köprüsü, Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği’nin “Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü”nü ve Japonya Ulaştırma Bakanlığı’nın “İnşaat Uluslararası Ödülü”nü aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu da 24 farklı ödülle taçlandırıldı.

ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRILAN PROJELER

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 6’sı uluslararası olmak üzere toplam 10 ödül kazandı. Bu projeler, IRF Tasarım Ödülü, IABSE Üstün Yapı Ödülü ve World Architecture News En İyi Köprü Ödülü gibi prestijli unvanlarla onurlandırıldı. Eğiste Hadimi Viyadüğü 2023’te, Kömürhan Köprüsü ise 2024’te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından yılın projesi seçildi.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ DÜNYADA SAHNE ALIYOR

Bakan Uraloğlu, “Bu projeler yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk mühendisliğini de dünya sahnesine taşıyor,” diyerek, köprülerin stratejik ve sembolik önemine dikkat çekti.