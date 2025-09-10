Menü Kapat
26°
Ekonomi
Bakan Uraloğlu duyurdu! Hazardağlı Kavşağı 12 Eylül'de açılıyor: Bekleme süresi 28 saniyeye düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 12 Eylü'de açılışı gerçekleşecek Hazardağlı Kavşağı ile 80 saniyelik bekleme süresininin 28 saniyeye düşeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Hazardağlı Kavşağı 12 Eylül'de açılıyor: Bekleme süresi 28 saniyeye düşüyor
ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'ın şehir içi ulaşımını rahatlatacak Hazardağlı Kavşağı'nın resmi açılışının, 12 Eylül Cuma günü yapılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Elazığ-Malatya Yolu'nun Keban Yolu ve Güney Çevre Yolu ile kesiştiği noktada hizmet veren Hazardağlı Kavşağı'nı, "yeni nesil kavşak" olarak inşa ettiklerini açıkladı.

kapsamında, 60 bin ton plentmiks temel ve 37 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını belirten Uraloğlu, 75 bin metreküp yarma, 15 bin metreküp asfalt kazıları ve 12 bin metreküp bitkisel toprak serimiyle hem altyapı hem de çevresel uyum açısından örnek bir çalışma ortaya koyduklarını vurguladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Hazardağlı Kavşağı 12 Eylül'de açılıyor: Bekleme süresi 28 saniyeye düşüyor

"HAZARDAĞLI KAVŞAĞI İLE TRAFİK AKIŞI OPTİMİZE EDİLDİ"

Uraloğlu, 1200 metresi ana yol olmak üzere, bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettiklerini ve 45 günde tamamlanan projeyle Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildiğini dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil kavşak sisteminin önemli örneklerinden biri olan Hazardağlı Kavşağı ile akışı optimize edildi. Sol dönüşleri daha geniş ve akıllı şekilde yönlendiren sistemle araç kapasitesini artırdık, bölgede yaşanan yoğunluğun ve günün belirli saatlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçtik. Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini, 28 saniyeye düşürdük. Kavşakla, yıllık 474 milyon lira zaman ve 6 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 480 milyon lira tasarrufun yanı sıra, 376 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız."

