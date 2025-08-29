Menü Kapat
27°
 | Selahattin Demirel

Balıklar tezgaha inmeyi bekliyor! İşte fiyatlar

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının sona ermesini bekleyen balıkçı esnafı hazırlıklarını hızlandırdı. Samsun’un Çarşamba ilçesinde de esnaf yeni sezonun başlamasını umutla beklerken şu an geçerli olan balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi verdi.

Balıklar tezgaha inmeyi bekliyor! İşte fiyatlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 18:14

Çarşamba’da uzun yıllardır balıkçılık yapan Görkem Aydın, bu palamutun az olacağını ancak hamsi ve çinekop gibi balıkların daha fazla olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Geçen sezonun bereketli geçtiğini hatırlatan Aydın, "Bu sene hamsi ve çinekop daha yoğun olur. Önceki sezona göre fiyatlarda biraz daha artış olabilir. Hava şartlarından dolayı fiyatlar yükselir" dedi.

FİYATLARI AÇIKLADI

Şu anda tezgahlarda somon, levrek, çupra ve sazan balığının bulunduğunu kaydeden Aydın, "Somon 250 TL, levrek ve çupra 500 TL, sazan balığı 200 TL, yayın balığı ise 300 TL civarında" diye konuştu.

Balıklar tezgaha inmeyi bekliyor! İşte fiyatlar

Vatandaşlara tüketiminde hamsiyi tercih etmelerini öneren Aydın, "Hamsi bu sezon bol olacak. Ülke genelinde yaşanan kuraklık balık sezonunu etkilemez. Balık her zaman olur. Denizle pazarlık olmadığı için neyin ne olacağı da belli değil" ifadelerini kullandı.
Balıkçı esnafı, denizin bereketinin bu yıl da sofralara yansımasını umut ediyor.

