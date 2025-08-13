Menü Kapat
29°
 Murat Makas

Bir yılda parayı vurdular! Rekor sayıda yeni milyarder doğdu

Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, 2025 başından itibaren 53 yeni "unicorn" şirketini karşımıza çıkarırken, Nvidia'nın liderliğinde teknoloji devleri ve CEO'ları yeni milyarderler arasına katıldı.

Bir yılda parayı vurdular! Rekor sayıda yeni milyarder doğdu
Yapay zekâ alanındaki hızlı büyüme, Silikon Vadisi'nde adeta yeni bir servet dalgası oluşturdu. CB Insights verilerine göre, 2025'in başından bu yana 53 şirket "unicorn" statüsüne ulaştı; yani değeri 1 milyar doları aştı. Bu şirketlerin yarısından fazlası yapay zekâ odaklı.

Sektördeki bu hızlı yükseliş, bir yandan on binlerce kişiyi işsiz bırakırken, diğer yandan yeni listesine rekor sayıda isim ekledi. Son 18 ayda 29 yeni milyarder ortaya çıktı. Hisse payları açıklanmayan isimler de hesaba katıldığında bu sayı daha da artıyor.

Bir yılda parayı vurdular! Rekor sayıda yeni milyarder doğdu

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN CEO'LARI ZİRVEDE

OpenAI, Anthropic, Perplexity gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri bu yeni milyarderler arasında. Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI'dan ayrılıp kendi şirketlerini kuran Mira Murati ve Ilya Sutskever, Scale AI CEO'su Alexandr Wang servetini milyar dolar seviyesine taşıyan isimlerden.

Bir yılda parayı vurdular! Rekor sayıda yeni milyarder doğdu

Bu dönemin en büyük kazananı ise Nvidia. Yapay zekâ çiplerindeki liderliğiyle şirketin değeri fırlarken, CEO Jensen Huang'ın kişisel serveti 159 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'e göre Huang, sadece bu yıl 44 milyar dolar kazandı ve dünyanın en zengin sekizinci kişisi oldu.

