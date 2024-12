Bitcoin’de gece yarısı şoku: Yüzde 15’lik düşüşle 450 milyon dolar buhar oldu

08 Aralık 2024 22:51 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 22:54

Bitcoin, gece yarısı ani bir düşüşle yüzde 15 değer kaybederken vadeli işlemlerde 450 milyon dolar buhar oldu.

Kripto para piyasalarında hareketli saatler yaşandı. Bitcoin, tarihi yükselişini sürdürüken gece yarısı gerçekleşen ani bir düşüşle yüzde 15 değer kaybetti. Bu düşüş, vadeli işlemler piyasasında 450 milyon doların üzerinde tasfiye ile sonuçlandı.

TRUMP ETKİSİYLE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Son haftalarda Bitcoin, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın tekrar başkanlık görevine gelme ihtimaliyle yükseliş trendindeydi. Bu süreçte, yatırımcılar piyasanın iyimser beklentisine ayak uydurmuş ve 100 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin, tarihin en yüksek fiyatını görmüştü. Ancak zirve sevinci uzun sürmedi.

ANİ MANİPÜLASYON VE FİYAT ÇÖKÜŞÜ

Gece saatlerinde 104 bin dolara ulaşarak yeni bir rekor kıran Bitcoin, dakikalar içinde büyük bir satış baskısıyla 88 bin dolara kadar geriledi. Piyasa yapıcıların manipülatif hamleleri sonucu oluştuğu iddia edilen bu düşüş, vadeli işlemler piyasasında büyük kayıplara yol açtı.

UZUN POZİSYONLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Yatırımcıların büyük çoğunluğu yükseliş beklentisiyle uzun pozisyon açarken, fiyatlardaki ani dalgalanma bu pozisyonların likidite olmasına neden oldu. Kaldıraçlı işlemlerle işlem yapan kullanıcılar için toplam tasfiye edilen miktar 450 milyon doları aştı.

ALT COİNLER VE SPOT İŞLEMLER DAHA AZ ETKİLENDİ

Spot piyasada işlem yapan yatırımcılar bu düşüşten daha az zarar görürken, alt coin fiyatlarının kısa süre içinde toparlanması dikkat çekti. Bazı uzmanlar, bu tür ani fiyat hareketlerinin piyasa manipülasyonundan kaynaklandığını ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kripto dünyasında her an her şeyin olabileceğini bir kez daha gösteren bu olay, yatırımcılar için risk yönetiminin önemini yeniden gündeme taşıdı.