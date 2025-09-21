Çalışanlara maaş promosyonu müjdesi! İmzalar atıldı: 100 bin TL hesaba yatacak

Adalet Bakanlığı bünyesindeki personeller için bir süredir yürütülen maaş promosyonu anlaşması tamamlandı. Yapılan görüşmelerden çalışanları sevindirecek karar çıktı.

Adalet Bakanlığı, kamu bankalarından Vakıfbank ile 3 yıl geçerli olacak şekilde maaş promosyonu anlaşması imzaladı.

YAKLAŞIK 100 BİN TL HESAPLARA YATACAK

Anlaşma gereği bakanlık çalışanlarının hesabına tek seferde tam 99 bin 500 TL promosyon tutarı yatırılacak.

Bunun yanı sıra çalışanlar, 100 bin TL'lik avans hesabı da 3 taksit olacak şekilde kullanabilecek.

SENDİKALARI MEMNUN ETMEDİ

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşma, bakanlıkta yetkili olan sendikaları memnun etmedi. Adalet-Sen en az 150 bin TL'lik promosyon bekliyordu.

Tutarı az bulan bir başka sendika Bür Memur-Sen ise "Daha az çalışanı olan kurumlar daha yüksek rakamlarla çalışanlarına maaş promosyonu kazandırıyor." açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı personellerine verilecek olan 99 bin 500 TL'lik maaş promosyonunun 30 Eylül 2025 tarihinde ödenmesi bekleniyor.