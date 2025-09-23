Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Çalışma saatleri azalacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerine ilişkin soruları cevapladı Bakan Işıkhan, Avrupa'daki gelişmelerin aksine Türkiye'de çalışma saatlerinin kısaltılmasının yakın gelecekte gündemde olmadığını belirtti. İşte kritik açıklamanın detayları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , haftalık çalışma saatlerinin azaltılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Memurlar.net'in haberine göre Türkiye'de haftalık yasal çalışma süresinin 45 saat olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, konunun ekonomik sürdürülebilirlik açısından hassasiyet taşıdığını vurguladı.

Çalışma saatleri azalacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı

Son dönemde gündeme gelen "çalışma süreleri kısalacak mı?" sorusu, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili adımların ardından Türkiye'de de benzer bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Çalışma saatleri azalacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı

YAKIN ZAMANDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Bakan Işıkhan, özellikle ekonomik ve mali sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin mevcut ekonomik büyüme ve hedefleri doğrultusunda, kısa vadede mesai sürelerinin kısaltılmasının düşünülmediği açıklandı.

Çalışma saatleri azalacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı

2030 YILINA KADAR ÜRETİM ARTMALI

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik önceliklerini net bir şekilde ortaya koydu. Işıkhan, "Yaklaşık 2030 yılına kadar daha çok üretmeye, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var" diyerek, ve istihdamın artırılmasının bakanlık için öncelikli olduğunu ifade etti. Bu açıklama, Avrupa'daki bazı ülkelerdeki uygulamaların Türkiye için henüz geçerli olmadığını kesinleştirdi.

