Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

ÇAYKUR’dan su verimliliği hamlesi

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, dünyada önemi her geçen gün artan su kullanımında verimliliği artırmaya yönelik politikalarını belgelendirmek üzere çalışmalara başladığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÇAYKUR’dan su verimliliği hamlesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 16:58

, suyun sürdürülebilir kullanımı için yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği hatırlatılarak, 2028 yılına kadar tüm kurum ve kuruluşlar için su verimliliği belgesinin zorunlu olacağı vurgulandı.

ÖRNEK KURULUŞ OLMA YOLUNDA

Açıklamada, son 3 yıldır bu alanda önemli projeler geliştiren ÇAYKUR’un, “suyun verimli kullanımı” konusunda öncü bir rol üstlenmeye aday olduğu belirtildi. Kurum, su israfına karşı tasarruf odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

ÇAYKUR’dan su verimliliği hamlesi

ÇAYKUR’un özellikle yağmur suyu depolama sistemleri sayesinde içilebilir su kaynaklarını daha az tükettiği ve böylece doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.

SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ

Açıklamada ayrıca, belgelendirme sürecinin hızla tamamlanmasının hedeflendiği, ÇAYKUR’un su verimliliği konusunda öncü kuruluşlardan biri olmayı amaçladığı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi
Dev bankadan altın için sürpriz yükseliş tahmini
Tapu sahipleri için kritik uyarı: Bu 7 maddeye dikkat etmezseniz haklarınız gidebilir!
ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#çaykur
#su tasarrufu
#Su Verimliliği
#Yağmur Suyu Depolama
#Su Kaynakları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.