ÇAYKUR’dan su verimliliği hamlesi

ÇAYKUR, suyun sürdürülebilir kullanımı için yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği hatırlatılarak, 2028 yılına kadar tüm kurum ve kuruluşlar için su verimliliği belgesinin zorunlu olacağı vurgulandı.

ÖRNEK KURULUŞ OLMA YOLUNDA

Açıklamada, son 3 yıldır bu alanda önemli projeler geliştiren ÇAYKUR’un, “suyun verimli kullanımı” konusunda öncü bir rol üstlenmeye aday olduğu belirtildi. Kurum, su israfına karşı tasarruf odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

ÇAYKUR’un özellikle yağmur suyu depolama sistemleri sayesinde içilebilir su kaynaklarını daha az tükettiği ve böylece doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.

SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ

Açıklamada ayrıca, belgelendirme sürecinin hızla tamamlanmasının hedeflendiği, ÇAYKUR’un su verimliliği konusunda öncü kuruluşlardan biri olmayı amaçladığı kaydedildi.