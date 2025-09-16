Çin’in gizli altın alımı fiyatları etkiledi

Altın fiyatları 3.680 doların hemen altına çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Gümüş ise 14 yılın en yüksek seviyesi olan 42,50 doları aştı. Madencilik hisseleri de güçlü bir yükseliş kaydederek, $GDXJ endeksini yıl başından bu yana %113 artışla 2012’den bu yana en yüksek noktasına taşıdı.

Piyasalardaki bu ralliye Çin’in gizli altın alımları damga vurdu. Goldman Sachs, Çin’in resmi olarak açıkladığının 10 katı kadar altın alımı yaptığına işaret ediyor. Şanghay’daki altın stoklarının rekor seviyelere çıkması, “dünyanın en sessiz ama en büyük altın sıkışması” olarak yorumlanıyor.

ABD’de yatırımcılar da ETF’ler aracılığıyla altına yöneldi. Ocak ayından bu yana fiziksel altına dayalı ETF’lerdeki net varlıklar %43 artarken, mart ve nisan aylarında 2014’ten bu yana en büyük girişler kaydedildi. Buna rağmen, birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı hâlâ kenarda bekliyor.

FED VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Altın ve gümüşteki yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimleri beklentisiyle de destekleniyor. Analistler eylül toplantısında 25 baz puanlık indirimin öne çıktığını, ancak işgücü piyasasındaki zayıflık nedeniyle 50 baz puanlık bir adımın da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

PETROL VE ENERJİ PİYASALARI

Öte yandan enerji tarafında, Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları ve Primorsk limanındaki hedefler petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrol 67,59 dolara, WTI ise 63,45 dolara yükseldi. Uzmanlar, arz kesintisi risklerinin küresel piyasaları baskılamaya devam edeceğini vurguluyor.