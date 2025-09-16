Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Çin’in gizli altın alımı fiyatları etkiledi

Küresel piyasalarda altın ve gümüş yeni rekorlara koşarken, Çin’in resmi rakamların çok üzerinde altın satın aldığı iddiaları piyasaları dalgalandırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin’in gizli altın alımı fiyatları etkiledi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:33

Altın fiyatları 3.680 doların hemen altına çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Gümüş ise 14 yılın en yüksek seviyesi olan 42,50 doları aştı. Madencilik hisseleri de güçlü bir yükseliş kaydederek, $GDXJ endeksini yıl başından bu yana %113 artışla 2012’den bu yana en yüksek noktasına taşıdı.

Piyasalardaki bu ralliye Çin’in gizli altın alımları damga vurdu. Goldman Sachs, Çin’in resmi olarak açıkladığının 10 katı kadar altın alımı yaptığına işaret ediyor. Şanghay’daki altın stoklarının rekor seviyelere çıkması, “dünyanın en sessiz ama en büyük altın sıkışması” olarak yorumlanıyor.

ABD’de yatırımcılar da ETF’ler aracılığıyla altına yöneldi. Ocak ayından bu yana fiziksel altına dayalı ETF’lerdeki net varlıklar %43 artarken, mart ve nisan aylarında 2014’ten bu yana en büyük girişler kaydedildi. Buna rağmen, birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı hâlâ kenarda bekliyor.

Çin’in gizli altın alımı fiyatları etkiledi

FED VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Altın ve gümüşteki yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimleri beklentisiyle de destekleniyor. Analistler eylül toplantısında 25 baz puanlık indirimin öne çıktığını, ancak işgücü piyasasındaki zayıflık nedeniyle 50 baz puanlık bir adımın da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Çin’in gizli altın alımı fiyatları etkiledi

PETROL VE ENERJİ PİYASALARI

Öte yandan enerji tarafında, Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları ve Primorsk limanındaki hedefler petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrol 67,59 dolara, WTI ise 63,45 dolara yükseldi. Uzmanlar, arz kesintisi risklerinin küresel piyasaları baskılamaya devam edeceğini vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alman ekonomisinden kötü haber: Yıl sonuna kadar düzelmeyecek
IEA’dan kritik petrol uyarısı: Zirve yapacak
ETİKETLER
#altın fiyatları
#petrol fiyatları
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Gümüş Fiyatları
#Fed Faiz Indirimleri
#Madencilik Hisseleri
#Çin'in Altın Alımları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.