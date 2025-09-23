Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 23 Eylül döviz kuru, euro, dolar fiyatı

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, aştın ve döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41.2694, satışta 41.4348 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41.2055, satışta 41.3706 lira olarak belirlemişti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Yeni günde Dolar/TL 41,3567 (alış) 41,4113'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,7133 TL seviyelerinde seyrediyor.