 Bengü Sarıkuş

Döviz kurlarında hareketlilik! İşte 25 Ekim Cumartesi güncel dolar ve Euro fiyatları

Küresel piyasalarda hakim olan ABD - Çin görüşme trafiği nedeniyle döviz fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 artarak 41,9680 liraya çıktı. Peki 25 Ekim Cumartesi güncel dolar ve Euro fiyatları ne kadar?

25.10.2025
09:24
25.10.2025
09:29

Bankalararası piyasalardan alınan verilere göre ve Euro haftayı yükseliş ile tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın () adımları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeyi sürdürdü. Küresel piyasalarda hakim olan - Çin görüşme trafiği ise döviz kurları üzerinde etkili oldu. İşte 25 Ekim Cumartesi güncel dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar/TL: Alış 41,9295 TL – Satış 41,9489 TL

EURO KAÇ LİRA?

Euro/TL: Alış 48,7497 TL – Satış 48,8502 TL

