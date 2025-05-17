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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Elektrik ve elektronik sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 18 milyar dolar

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 4,5 artarak 5 milyar 380 milyon 310 bin dolara yükselirken, sektör temsilcileri ihracatı bu yıl 18 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 17:29

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı 2025'in ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 86 milyar 246 milyon 733 bin dolar oldu. Nisanda ihracat yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ve elektronik sektörü, 2024’ün ilk dört ayında 5 milyar 380 milyon 310 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-nisan dönemi ihracatına ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış yaşandı ve sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 6,2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK’A

En fazla ihracat 518,2 milyon dolarla Birleşik Krallık’a yapılırken, onu Almanya, Irak, ABD ve Fransa izledi.

Irak, 77,5 milyon dolarlık artışla en yüksek değer bazlı artışı gösterdi.

ABD, Yunanistan, Ukrayna ve Polonya da dikkat çeken artışlar yaşandı.

Elektrik ve elektronik sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 18 milyar dolar

ALT ÜRÜN GRUPLARINDA PERFORMANS

Sektör dört ana ürün grubunda izleniyor:

  • Elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları: 2,03 milyar dolar
  • Kablo ürünleri: 1,2 milyar dolar
  • Beyaz eşya: 1,2 milyar dolar
  • Elektronik ürünler: 1 milyar dolar

2024’te en yüksek ihracat, 6,1 milyar dolarla elektrik üretim ve dağıtım ekipmanlarında gerçekleşti.

ORTA DOĞU VE AFRİKA’DA YÜKSELEN TALEP

  • Orta Doğu’daki altyapı ve dijitalleşme projeleri elektrik ve kablo ürün grubunun ihracatını artırdı.
  • Afrika’da artan enerji ihtiyacı ve altyapı eksikliği, sektöre büyük potansiyel sunuyor.
Elektrik ve elektronik sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 18 milyar dolar

AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞİK KRALLIK ÖNE ÇIKIYOR

2024 ihracatının yüzde 44’ü (7,5 milyar dolar) AB’ye yapıldı.

  • Birleşik Krallık 1,68 milyar dolarla en büyük pazar olmayı sürdürüyor.
  • Serbest Ticaret Anlaşması ve Brexit sonrası gelişmeler ihracatı destekliyor.
  • Türkiye’nin rekabetçi fiyat, kalite ve hızlı teslim avantajı dikkat çekiyor.

ABD VE ÇİN REKABETİ TÜRK FİRMALAR İÇİN FIRSAT

  • Çin’in agresif fiyat politikası Avrupa’da baskı yaratıyor.
  • ABD’nin Türk ürünlerine düşük gümrük tarifesi uygulaması ihracat için avantaj sağlayabilir.
  • Sertifikasyonlarını tamamlayan Türk firmaları için ABD pazarı potansiyel taşıyor.
Elektrik ve elektronik sektörünün yıl sonu ihracat hedefi 18 milyar dolar

UKRAYNA, IRAK, LİBYA VE YUNANİSTAN’DA YENİ FIRSATLAR

  • Ukrayna: Savaş sonrası yeniden yapılanma süreci büyük fırsatlar sunuyor.
  • Irak ve Libya: Süregelen altyapı projeleri, jeneratör ve kablo gruplarında ihracat artışı sağlıyor.
  • Yunanistan: Enerji iletim yatırımları ve coğrafi yakınlık Türk ürünlerini cazip kılıyor.
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