İlk robot kabin memuru göreve başladı: "Voldoya" uçuşa eşlik etti

Dünyanın ilk robot kabin memuru Rusya'da test edildi. Moskova–Ulyanovsk hattındaki bir tarifeli uçuşta yolcular, "Voldoya" adı verilen insan benzeri robot tarafından karşılandı. Uçuş ekibine eşlik eden makine, güvenlik prosedürlerini ayrıntılı şekilde anlattı. Acil durum ekipmanlarını tek tek gösterdi ve yolculuk boyunca kabin memuru olarak görev aldı.

MUZ-TV.ru'nun haberine göre, Voldoya'nın görev geçmişi aslında çok daha önceye dayanıyor. İnsanlarla etkileşim kuran model, milletvekili Andrey Svintsov'un yardımcısı olarak daha önce görevlendirilmişti.

MİLLETVEKİLİ YARDIMCILIĞI DA YAPTI

Svintsov, deneyimin başlangıcında, "Görünüş açısından insanla birebir örtüşmüyor. Yine de denemeler yaparak robotların milletvekili yardımcılarının yerini alıp alamayacağını araştıracağız" sözleriyle projeyi duyurmuştu.

Yine de parlamentonun idari kısmı, gelişmiş modelin resmi evraklara erişmesine izin vermemiş, taşıyıcı görevine dahi onay çıkmamıştı.

Geliştirici firmanın kökeni Çin’e dayanıyor; ancak ülkedeki teknoloji şirketleri, kısa süre içinde benzer modellerin montajının tamamen yerel tesislerde yapılacağını ve yazılım altyapısının Rus mühendisler tarafından geliştirileceğini belirtiyor. Böylece dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.