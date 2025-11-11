Elinde Bitcoin olanlar dikkat! Kripto borsasında yön arayışı devam ediyor

CoinTR verilerine göre lider kripto para Bitcoin yeni güne 105.088 dolar seviyesinde başlarken, Ethereum 3.553 dolardan fiyatlanıyor. Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,54 trilyon dolar seviyesine geriledi.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

Kripto para piyasası yeni güne düşüşle başladı. ABD’de hükümetin yeniden açılmasına yönelik adımlarda ilerleme kaydedilmesi, fiyatlardaki gerilemeyi durdurmaya yetmedi. ABD Senatosu’nun dünyanın en büyük ekonomisindeki hükümet kapanmasını sona erdirmeyi hedefleyen tasarıyı onaylaması risk iştahını bir miktar artırsa da kripto piyasası yeniden değer kaybetti. Tasarının çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde ele alınması bekleniyor. Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, tasarıya destek vereceklerini belirtti.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,54 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, yeni güne 105.088 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.553 dolardan işlem görürken, XRP 2,46 dolardan, Solana ise 164,86 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 1,15 milyon dolarlık giriş kaydederken, Ethereum ETF’lerinde herhangi bir giriş veya çıkış akışı gerçekleşmedi.

BEKLENEN YASA TASARISI GELDİ

ABD Senatosu Tarım Komitesi, kripto para endüstrisini düzenlemeye yönelik uzun süredir beklenen yasa tasarısının taslağını kamuoyuna sundu. Tasarı, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) yeni yetkiler tanıyor.

Senatör John Boozman ve Senatör Cory Booker tarafından hazırlanan taslak, temmuz ayında Temsilciler Meclisi’nden geçen “Digital Asset Market Clarity Act” adlı yasa tasarısının devamı niteliğinde. Booker, “Her zamankinden daha fazla Amerikalı, yeni finansal piyasalar ve ödeme sistemleriyle etkileşim içinde. Kongre, tüketicileri koruyacak, piyasaları güvenli tutacak ve kötü niyetli aktörlerin düzenleme boşluklarından faydalanmasını önleyecek adımlar atmalı” dedi.

Tarım Komitesi’nin hazırladığı 155 sayfalık taslak, “dijital emtia” kavramını aracıya gerek duymadan kişi bazlı transfer edilebilen, kriptografik olarak güvenli ve halka açık dağıtık defterlerde kaydedilen değiştirilebilir dijital varlıklar olarak tanımlıyor. Tasarı, bu varlıklar üzerinde CFTC’nin doğrudan denetim yetkisini tesis ediyor. Ancak CFTC’nin bu genişletilmiş görev alanını karşılayacak yeterli personele ve bütçeye sahip olup olmadığı konusunda endişeler dile getiriliyor. Booker, CFTC’nin kaynak yetersizliği ve kurumsal etik sorunlarıyla ilgili çekincelerini ifade etti. Taslak, düzenleyici kuruma yeni bir “finansman akışı” oluşturmayı öngörüyor ve belirli kripto kuruluşlarından ücret toplanmasını içeriyor. Taslak metinde, iki partinin uzlaşamadığı konuları temsil eden köşeli parantezler de bulunuyor. Bu konuların ilerleyen süreçte netleştirilmesi bekleniyor.

GÜVENLİ LİMAN REHBERİ YAYIMLANDI

ABD Gelir İdaresi (IRS), borsada işlem gören ürünlerin (ETP) dijital varlıkları stake edebilmesine yönelik “güvenli liman” rehberi yayımladı. Kripto savunucularına göre bu adım, geleneksel finans için kripto stake etme faaliyetlerinin vergilendirilme şeklini kökten değiştiriyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, X platformundaki paylaşımında yeni rehberin ETP’lere “dijital varlıkları stake etme ve staking ödüllerini bireysel yatırımcılarla paylaşma konusunda net bir yol sunduğunu” belirtti. Bessent, “Bu adım yatırımcı faydasını artırıyor, inovasyonu destekliyor ve Amerika’nın dijital varlık ve blok zinciri teknolojilerindeki küresel liderliğini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

IRS, yayımladığı 18 sayfalık rehberde, staking işlemlerinin bir tröstün “federal gelir vergisi açısından uygunluk kriterlerini” etkileyip etkilemediğine ilişkin gelen sorulara yanıt verdi. Rehberde, belirli şartlar altında bir güvenli liman oluşturuluyor. Consensys Kıdemli Hukuk Müşaviri Bill Hughes’un açıklamasına göre, bu şartlar arasında tröstlerin yalnızca bir tür dijital varlık ve nakit tutması, yetkili bir saklama kuruluşu kullanması ve izinsiz proof-of-stake ağlarında staking yapabilmesi yer alıyor. Hughes, “Bu güvenli liman, kripto ETF’leri ve tröstler gibi kurumsal araçların mevzuata uygun şekilde staking faaliyetlerine katılmasını sağlayarak, uzun süredir beklenen düzenleyici ve vergi netliğini getiriyor” dedi.

BREZİLYA MERKEZ BANKASI KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRDİ

Brezilya Merkez Bankası, dijital varlık şirketlerine yönelik yeni düzenlemeleri yayımlayarak hizmet sağlayıcıların faaliyet koşullarını sıkılaştırdı. Yeni kurallar, yasa dışı faaliyetlerle mücadeleyi güçlendirmeyi ve finansal sistemde denetimi artırmayı hedefliyor.

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, bundan böyle tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) faaliyet gösterebilmek için bankadan resmi izin alması gerekecek. Şirketler, aracılar, saklama hizmeti sunanlar ve brokerler olmak üzere üç kategoriye ayrılacak. Yeni çerçeve, finans sektöründe halihazırda geçerli olan müşteri koruma, yönetişim, iç kontrol, güvenlik ve kara para aklamayı önleme gibi gereklilikleri kripto sektörüne de genişletiyor. Buna göre şirketlerin uyum, risk yönetimi, siber güvenlik ve olay müdahale sistemleri oluşturması şart koşuluyor. Bu kriterleri karşılayan kurumlar lisans alarak faaliyet gösterebilecek.

Merkez Bankası ayrıca itibari paraya endeksli stablecoin alım satımlarının ve kripto varlıkların uluslararası transferlerde kullanılmasının döviz piyasası düzenlemeleri kapsamında değerlendirileceğini belirtti. Yetkisiz tarafların dahil olduğu işlemler ise 100.000 dolar ile sınırlandırılacak. Bankanın Düzenleme Direktörü Gilnew Vivan, yeni kuralların kripto üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerini engellemeyi amaçladığını söyledi. Düzenlemelerin Şubat 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

BİTCOİN (BTC)

Bitcoin yeni güne 105.088 dolar seviyesinde başladı. Hafta başında 106.000 doların üzerinde tutunmaya çalışan BTC, bu seviyede kalıcılık sağlayamayarak yeniden 105.000 dolar civarına geriledi. Teknik görünüm, kısa vadede toparlanma isteğinin azaldığını ancak genel trendde yatay–temkinli seyrin sürdüğünü gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 105.000 ve 103.500 seviyeleri ilk destek noktaları olarak öne çıkarken, bu seviyelerin altındaki kapanışlar fiyatı 102.000–101.000 bandına taşıyabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 106.500 ve 107.800 dolar seviyeleri ilk direnç, ardından 108.500 dolar seviyesi kritik eşik olarak izleniyor. BTC’nin 108.500 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, 110.000 dolar bölgesine doğru yeni bir toparlanma ivmesi oluşturabilir. Ancak mevcut görünümde 105.000 altı kapanışların kısa vadede satış baskısını artırma riski devam ediyor. Genel olarak Bitcoin’de 103.500–108.500 aralığında dengelenme eğilimi sürüyor.

ETHEREUM (ETH)

Ethereum, 3.553 dolar seviyesinde işlem görüyor. 3.600 dolar bölgesinde tutunma girişiminde bulunan ETH, kısa vadede 3.550 desteği üzerinde kalmaya çalışıyor. Bu seviyenin altına sarkması durumunda 3.480 ve 3.420 dolar seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3.620–3.670 aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. ETH’nin 3.700 dolar üzerinde kapanışlar yapması, fiyatın 3.750–3.800 bandına yönelmesini sağlayabilir. Teknik olarak Ethereum’da kısa vadeli momentumun zayıfladığı görülüyor. Ancak 3.550 dolar üzerinde tutunma çabası, alım iştahının tamamen kaybolmadığına işaret ediyor. Genel görünüm, Ethereum’un 3.550–3.700 bandında sıkışık bir seyir izlediğini gösteriyor.

RİPPLE (XRP)

Ripple, 2,46 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiliyor. Kısa vadeli destekler 2,40 ve 2,35 seviyelerinde bulunurken, bu seviyelerin altında 2,32 dolar kritik koruma bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,48–2,50 ve 2,52–2,55 aralıkları direnç olarak izleniyor. XRP’nin 2,50 dolar üzerindeki kapanışları, fiyatın 2,55–2,58 bandına doğru toparlanmasını destekleyebilir. Genel görünüm, XRP’nin 2,40 dolar üzerinde tutunarak zayıf da olsa toparlanma eğilimini sürdürdüğünü, ancak 2,50 dolar üzeri kalıcılığın yükseliş yönünde ivme kazanmak için kritik olduğunu gösteriyor.