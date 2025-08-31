Emekli promosyonları 1 Eylül’de yenilenecek! En düşük ve en yüksek maaş promosyonu belli oldu

Emekli vatandaşlar özel ve kamu bankalarının promosyon kampanyasını yakından takip ediyor. Bankalar 1 Eylül Pazartesi’den itibaren yeni promosyon tutarlarını ilan edecek. Emekliler için önemli olan promosyon hakkı 2017’den beridir kesintisiz uygulanırken yeni fiyat aralığı belli oldu.

Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu öderken 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor. Temmuz 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı yüzde 16.67 olarak gerçekleşirken bankalar bu zammı dikkate alarak yeni promosyon tutarlarını 31 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlemişti.

ÜÇ YIL İÇİN BELİRLENİYOR, 35 BİN TL KONUŞULUYOR

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında tutarken buna göre emekliler Ocak 2026'da sadece enflasyon farkı olarak yüzde 7.14 ile yüzde 10.57 arasında bir zam alacak. Bir de buna görüşmeler neticesinde belirlenecek ilave zam eklenecek.

Bankalar 3 yıl için belirlenen promosyonlara gelecek bu ilave zamları da dahil ederek şimdiden güncelleme yapacak. Bankaların yapacağı güncellemelerle 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU VE BANKA DEĞİŞİKLİĞİ REHBERİ

Emekli promosyonu ve banka değişikliği konularında merak edilen soruların cevapları ise şöyle:

Ödeme kimlere yapılıyor?

SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerine talepte bulunmaları durumunda bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Yeni emekli olacağım banka promosyonunu nasıl alırım?

SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde promosyon almak istediğiniz bankayı işaretleyebiliyorsunuz.

Hangi bankalar promosyon veriyor?

Akbank, Albaraka, Denizbank, ICBC Turkey, ING, Kuveyt Türk, Odea, QNB, Şekerbank, Ziraat, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası, Finans Katılım, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı ve Kredi, Ziraat Katılım promosyon ödemesi yapıyor.

Ödeme nasıl belirleniyor?

Bankalar tarafından ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademeleri dikkate alınarak belirleniyor. Ayrıca bankalar uyguladıkları kampanyalar çerçevesinde en düşük promosyon tutarının üzerinde promosyon ödemesi yapabilmekte ve çeşitli kampanyalarla ilave avantajlar sunabilmektedir.

Promosyon tek seferde mi ödenmektedir?

Promosyon, bankalar tarafından tek seferde ve peşin olarak ödenmektedir.

Promosyon kaç yılda bir verilir?

Emekli promosyonu 3 yılda bir verilmektedir.

Banka, promosyon ödememi ne zaman hesabıma yatırmaktadır?

Promosyon ödemeniz, kurumumuz tarafından emekli aylığınızın bankaya gönderilmesi ve banka nezdinde Promosyon taahhütnamesinin tarafınızca imzalanması adımlarının tamamlanmasından sonra en geç üç iş günü içinde banka tarafından hesabınıza yatırılmaktadır.

Daha yüksek promosyon ödemesi yapan bankaya aylığımı taşıyabilir miyim?

Evet, aldığınız promosyon tutarının düşük olduğunu düşünüyorsanız daha yüksek promosyon ödemesi yapan başka bir bankaya aylığınızı taşıyabilirsiniz. Ancak bunun için aylığınız karşılığında kredi kullanmamış olmanız ve bankacılık işlemlerini ilgilendiren herhangi bir sorununuzun bulunmaması şartlarını taşımanız gerekiyor.

Promosyon ödenirken hangi kesintiler dikkate alınmaktadır?

Promosyon ödemeniz hesaplanırken, kurumumuzdan aldığınız aylıktan nafaka ve icra kesintileri düşülmektedir. Nafaka ve icra kesintileri dışında yapılan kesintiler, promosyon tutarını etkilememektedir.

Aylığıma promosyon ödemesi nedeniyle koyulan blokeyi nasıl kaldırabilirim?

Promosyon ödemesi aldıktan sonra aylık taşıma işlemine 3 yıl süreyle bloke konulmaktadır. Başka bankaya hesabınızı ancak promosyon cayma bedelini ödemeniz halinde geçiş yapabilirsiniz. Promosyon cayma bedeli, almış olduğunuz promosyon tutarı ve kalan taahhüt süresi dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

BANKA PROMOSYONLARI

Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu verirken, en yüksek promosyonu 27 bin TL ile Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası veriyor. Bu bankaları 25 bin TL ile ING ve Albaraka izlerken, İş Bankası, Garanti, QNB, Denizbank ise 21 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

