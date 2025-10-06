Endonezya’daki kaza fiyatları vurdu: Bakır 16 ayın zirvesinde

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları, tedarik sıkıntılarının gölgesinde son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Londra Metal Borsası’nda işlem gören bakır, ton başına 10.792 dolara kadar çıkarak güçlü bir performans sergiledi. Şu sıralarda ise yüzde 0,38 artışla 10.756 dolar civarında işlem görüyor.

ENDONEZYA’DAKİ KAZA ÜRETİMİ VURDU

Endonezya’daki Grasberg madeninde yaşanan kaza, bakır üretiminde ciddi kayıplara yol açtı. Uzmanlara göre yaklaşık 591 bin tonluk bir üretim açığı söz konusu. Bu durum, küresel arzın daralmasına ve fiyatların yukarı yönlü hareketine zemin hazırlıyor.

Analistler, bu gelişmenin ardından bakır fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı revize etti. Kısa vadede yükseliş eğiliminin sürebileceği öngörülüyor.

ŞİLİ’DE ÜRETİM DÜŞÜŞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili’de de tablo farklı değil. Devlete ait Codelco’nun işlettiği madenlerde yaşanan kazalar, ülkenin ağustos ayı üretimini yüzde 9,9 oranında aşağı çekti. Üretimdeki düşüş, küresel piyasada arz baskısını daha da artırdı.

DİĞER METALLER KARIŞIK SEYİRDE

Bakırın yükselişi alüminyuma sınırlı destek verirken, diğer metallerde karışık bir seyir izlendi.

Alüminyum 2.709 dolar seviyesinde sabit kalırken, nikel yüzde 0,31 düşüşle 15.538 dolara, kurşun ise yüzde 0,15 gerileyerek 2.017 dolara indi. Kalay yüzde 0,75 kayıpla 37.175 dolara düşerken, çinko yüzde 0,12 artışla 3.038 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

ÇİN TATİLİ HACİMLERİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan Çin’de süren Altın Hafta tatili nedeniyle borsaların kapalı olması, işlem hacimlerini belirgin şekilde düşürdü. Bu da piyasada dalgalanmaların sınırlı kalmasına yol açtı.