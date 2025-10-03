Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Enflasyon rakamları faiz için ne söylüyor? Uzman isimler canlı yayında açıkladı

TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti. Peki eylül ayının enflasyon verileri Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl etkileyecek? Konunun uzmanları güncel verileri ve olası etkilerini TGRT Haber'de değerlendirdi.

Enflasyon rakamları faiz için ne söylüyor? Uzman isimler canlı yayında açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı rakamı açıklandı. verilerine göre eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ve Prof Dr. Sefer Şener, TGRT Haber'e özel gerçekleştirilen yayında eylül ayı enflasyonunu ve bu rakamların 'nın kararına olası etkilerini masaya yatırdı.

Enflasyon rakamları faiz için ne söylüyor? Uzman isimler canlı yayında açıkladı

'YAPILMASI GEREKEN PAS GEÇMEK, FAİZ ARTIRIMI DEĞİL'

Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Bence faiz artışı masada olmaz piyasa bunu fiyatlar. Uzunca bir süredir, neredeyse bir buçuk yıldır devam eden dezenflasyon süreci terse döndü. Teyakkuz ilan edilecek bir durum değil ama -önemli bir sinyal. Tahminlerle hedefi ayıran Merkez Bankası'nın bir sinyal vermesi lazım. Bakın ilk değerlendirmemde ben bir faiz artışı beklemem ama pas geçme ihtimalinin yükseldiği bir senaryoya evrildi.

Enflasyon rakamları faiz için ne söylüyor? Uzman isimler canlı yayında açıkladı

Merkez Bankası son iki ay kararına bakın ne yapıyor Merkez Bankası, orta yollu bir tavır sergiliyordu. Her iki tarafa da şirin gözükeyim değil her iki tarafta da problem var. Her iki tarafı da belirli düzeyde rahatlatma adına da. Nedir o reel kesimde ciddi bir sorun var, beklenti var. Borsa yatırımcısının yine finansal tarafta bir beklentisi var. Dolayısıyla sizi de dikkate alabilecek kadar. Belki o kadar güçlü indirime yer olmasa da aslında yerim var diyor. Yerim var bu demek. O nedenle daha temkinli gitmen lazım, enflasyon kötü gidiyor, biz bu enflasyonu düşüremeyeceğiz diyen daha şahin tarafı da dikkate alarak beklentinin çok üzerinde değil. Beklentinin çok altında da yapmayarak hep orta yolu buldu. Dolasıyla bu yaklaşımı tercih etme ihtimali bu ay bir miktar azaldı gibi geliyor. Ama şöyle söyleyeyim bana kalırsa yapılması gereken pas geçmektir, faiz artırımı değil."

Enflasyon rakamları faiz için ne söylüyor? Uzman isimler canlı yayında açıkladı



'MERKEZ BANKASI BEKLENEN ENFLASYONU ÖN PLANDA TUTUYOR'

Sefer Şener ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Bakın daha açıklanmadan dikkat çektiğimiz iki, üç unsur vardı. Neydi biri eylül aylarının yüksek çıktığı. Bu gerçekleşti. Özellik bakınız eğitim harcamaları, aylık enflasyon 17,9 gözüküyor. Diğer taraftan şu ana kadar birikimli enflasyon yüzde 25,43 seviyesine gelmiş durumda. Yani ekim, kasım, aralık aylarını bunun üzerine koyduğumuzda sadece geçen yılki artışları bile koysak yüzde 30'un üzerinde çıkıyor.

Enflasyon rakamları faiz için ne söylüyor? Uzman isimler canlı yayında açıkladı

Gıda harcamalarında da yüzde 36'lık bir rakam gözüküyor. Ki bu da beklentilerin üzerinde. İstanbul enflasyonuna yakın bir enflasyonla karşı karşıya kalmış olduk. Bundan sonraki süreçte özellikle Merkez Bankası'nın ciddi olarak ekim ayındaki toplantısında bir kez daha oturup düşünmesi gerekiyor. Öte yandan şunu da unutmamak gerekiyor, Merkez Bankası kararlarını verirken beklenen enflasyonu ön planda tutuyor. Sadece beklentilerin üzerinde çıkan eylül ayı enflasyonuna bakılmayacak orada. Önümüzdeki 12 aylık beklenti aşağı doğru mu gidiyor, yukarı doğru mu gidiyor. Buna da bakılacak."

