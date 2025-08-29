Menü Kapat
 İrem Çınar

Eric Trump’tan Bitcoin çıkışı: “1 milyon dolara ulaşacak”

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Bitcoin fiyatının gelecekte 1 milyon dolara çıkacağını söyledi. Hong Kong’daki konferansta yaptığı konuşmada kripto topluluğunun babasına verdiği güçlü desteği de vurguladı.

29.08.2025
29.08.2025
Asia 2025 konferansında sahneye çıkan Eric Trump, yatırımcılarının ’a her zamankinden daha fazla sahip çıktığını dile getirdi. “Bitcoin topluluğu, babamı daha önce hiç olmadığı kadar sahiplendi” sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

Eric Trump’tan Bitcoin çıkışı: “1 milyon dolara ulaşacak”

BİTCOİN’DE ZİRVE VE GERİ ÇEKİLME

Bitcoin, bu yıl yüzde 18 değer kazandı. Ağustos ortasında 124.480,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kripto para, Trump yönetiminden gelen düzenleme yanlısı mesajlar ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle yükselmişti. Ancak rekorun ardından fiyatlarda gerileme yaşandı. Cuma günü yüzde 1’den fazla düşen Bitcoin, 110.554,05 dolardan işlem gördü.

Eric Trump’tan Bitcoin çıkışı: “1 milyon dolara ulaşacak”

Eric Trump konuşmasını iddialı bir tahminle tamamladı:

“Hiçbir tereddüdüm yok, Bitcoin mutlaka 1 milyon dolara ulaşacak.”

