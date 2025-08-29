Eric Trump’tan Bitcoin çıkışı: “1 milyon dolara ulaşacak”

Bitcoin Asia 2025 konferansında sahneye çıkan Eric Trump, kripto para yatırımcılarının Donald Trump’a her zamankinden daha fazla sahip çıktığını dile getirdi. “Bitcoin topluluğu, babamı daha önce hiç olmadığı kadar sahiplendi” sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

BİTCOİN’DE ZİRVE VE GERİ ÇEKİLME

Bitcoin, bu yıl yüzde 18 değer kazandı. Ağustos ortasında 124.480,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kripto para, Trump yönetiminden gelen düzenleme yanlısı mesajlar ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle yükselmişti. Ancak rekorun ardından fiyatlarda gerileme yaşandı. Cuma günü yüzde 1’den fazla düşen Bitcoin, 110.554,05 dolardan işlem gördü.

Eric Trump konuşmasını iddialı bir tahminle tamamladı:

“Hiçbir tereddüdüm yok, Bitcoin mutlaka 1 milyon dolara ulaşacak.”