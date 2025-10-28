Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat! Konut piyasasında yeni rekor dalgası

Gayrimenkul sektöründe konut satışları yükseldi, Tapuda işlem adedi 2,5 milyonu geçerek rekora imza attı. Peki konut piyasasındaki bu hareketliliğin sebebi ne? Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ev almak isteyen yatırımcılar için bu yükselişin sebeplerini açıkladı ve kritik noktaların altını çizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 16:28

Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, " satış rakamları 2025 yılında rekorlara doymuyor. 2025 yılı başı itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en iyi yıl açılışını yapan gayrimenkul satışları, 1 Ocak-26 Ekim 2025 tarihleri arasında, tapuda yapılan işlem adedi olarak 2 milyon 561 bin 555 adedi geride bıraktı. Aynı dönemde tapu harcı geliri 120 milyar TL düzeyini geçerek 120 milyar 546 milyon 271 bin 133 TL şeklinde gerçekleşti" dedi.

Ev alacaklar dikkat! Konut piyasasında yeni rekor dalgası

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapuda yapılan işlem adedinin 2 milyon 561 bin 555 adedi geride bıraktığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

HARÇ GELİRLERİ YÜKSELDİ

Özelmacıklı, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki verilere baktığımızda artışın büyüklüğünü daha net görüyoruz. Zira 2024 yılının 1 Ocak-26 Ekim tarihleri arasına baktığımızda tapuda görülen işlem adedinin 2 milyon 335 bin 476 olduğunu görüyoruz. Bu da yüzde 9,5'ten fazla bir artışa tekabül ediyor. Tapu harcı gelirlerinde ise artış daha da büyük. Zira geçtiğimiz yılın aynı döneminde tapu harcı geliri 68 milyar 569 milyon TL idi. Bu yıl gerçekleşen rakamla artış yüzde 75'in üstüne çıkmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ev alacaklar dikkat! Konut piyasasında yeni rekor dalgası

KONUT TALEBİ NEDEN YÜKSELDİ?

Özelmacıklı, bu artışın sebebini şu şekilde açıkladı: "Aslında ortada yorumlandığı gibi bir talep artışı yok. Beklemede olan talebin realize olması söz konusu. Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yaşadığımız ekonomik gelişmeler, örneğin Merkez Bankası politika faizinin istikrarlı bir şekilde düşüş sürecine girmesi, Yarısı Bizden kampanyası, emtia fiyatlarındaki artışlar, kiralarındaki büyük artış, beklemede olan talebi harekete geçirdi diyebiliriz. Konut kredi faizlerinin düşmesini bekleyenler alım tarafına geçti. Altın yatırımı olanlar yükselişin akabinde kar satışına geçerek gayrimenkule yöneldi. Dolayısıyla bu hamleler de gayrimenkulde rekorların tazelenmesini getirdi."

Ev alacaklar dikkat! Konut piyasasında yeni rekor dalgası

"EV SAHİBİ TÜRKİYE" ETKİSİ

Gayrimenkul rakamlarının yıl sonuna kadar artmaya devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Özelmacıklı, "Bunun en önemli sebebi olarak da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Ev Sahibi Türkiye' projesini görüyoruz. Zira bu proje son derece uygun koşullara sahip. Bu koşullardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız çeşitli hamlelerde bulunacaklardır. Ancak 24 Ekim itibarıyla üstünde herhangi bir tapu olan, üstünde hisseli tapu bulunan ve değeri belediye rayicine göre 1 milyon TL'yi geçen, yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımız da yararlanamıyor. Bunu da unutmamak lazım" diye konuştu. Özelmacıklı, "Gayrimenkulü bulunan vatandaşlarımız, kampanyadan faydalanmak için göstermelik veya ‘hülle' diyebileceğimiz şekilde satışlar yapmaya tevessül edebilirler. Bu gibi hareketleri asla tavsiye etmiyoruz. Zira bu durum tespit edildiğinde vatandaşlarımız kura haklarını kaybedecekler" diyerek sözlerini noktaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın alanlara yazık oldu! İslam Memiş'ten yatırımcılara sert uyarı
Gram altın bu rakamı görürse çakılacak! Tuna Kaya'dan çarpıcı altın uyarısı
ETİKETLER
#Emlak
#konut
#gayrimenkul
#tapü
#emlak piyasası
#Ev Sahibi Türkiye
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.