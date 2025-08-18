Fed Başkanı Powell'ın mesajı piyasaları belirleyecek

Fed Başkanı’nın son yıllarda piyasayı hareketlendiren politika açıklamaları yapmak için kullandığı bu toplantı, bu kez de politika belirsizliğinin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesinden ötürü büyük önem taşıyor. Powell’ın vereceği mesajların, eylül ayında faiz indirimi bekleyen piyasalar için belirleyici olması bekleniyor.

Tahvil yatırımcıları, ABD’de zayıflayan istihdam verilerinin ardından Fed’in eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonuna kadar en az bir ek indirim daha ihtimal dahilinde görülüyor. Ancak son dönemde açıklanan güçlü enflasyon verileri, bazı ekonomistler açısından temkinli bir hava yaratıyor. Bu nedenle Powell’ın, indirim beklentilerini boşa çıkarmadan ama aynı zamanda verilerin önemini vurgulayan “dengeli” bir mesaj vereceği öngörülüyor.

JPMorgan Asset Management’tan Kelsey Berro, tahvil fiyatlamalarının hala “yumuşak iniş” senaryosuyla uyumlu olduğunu belirterek, Powell’ın piyasaları ters köşeye düşürmeye ihtiyaç duymayabileceğini söyledi. AllianceBernstein’den Scott DiMaggio ise Fed’in ticaret politikalarının ve tarifelerin enflasyona etkisini görmek için beklediğini, ancak verilerin artık faiz indirim döngüsüne başlanmasını destekler noktada olduğunu ifade etti.

ABD’de bir sonraki istihdam verisi 5 Eylül’de gelirken, 17 Eylül’de Fed’in faiz kararı açıklanacak. AmeriVet Securities Stratejisti Gregory Faranello, “Bizim izlenimimiz, her şeyin istihdam raporuna bağlı olacağı yönünde. Rapor zayıf çıkarsa, 25 puanlık bir indirim fiyatlayacağız ve Powell’ın buna karşı çıkacağını düşünmüyoruz” dedi.