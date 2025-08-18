Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Fed Başkanı Powell'ın mesajı piyasaları belirleyecek

Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşacağı kritik toplantı, politika belirsizliğinin yüksek olduğu dönemde büyük önem taşıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da düzenlenecek yıllık merkez bankacıları sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. İşte detaylar...

Fed Başkanı Powell'ın mesajı piyasaları belirleyecek
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
18.08.2025
12:57
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
12:57

Başkanı’nın son yıllarda piyasayı hareketlendiren politika açıklamaları yapmak için kullandığı bu toplantı, bu kez de politika belirsizliğinin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesinden ötürü büyük önem taşıyor. ’ın vereceği mesajların, eylül ayında bekleyen piyasalar için belirleyici olması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell'ın mesajı piyasaları belirleyecek

Tahvil yatırımcıları, ABD’de zayıflayan verilerinin ardından Fed’in eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonuna kadar en az bir ek indirim daha ihtimal dahilinde görülüyor. Ancak son dönemde açıklanan güçlü verileri, bazı ekonomistler açısından temkinli bir hava yaratıyor. Bu nedenle Powell’ın, indirim beklentilerini boşa çıkarmadan ama aynı zamanda verilerin önemini vurgulayan “dengeli” bir mesaj vereceği öngörülüyor.

Fed Başkanı Powell'ın mesajı piyasaları belirleyecek

JPMorgan Asset Management’tan Kelsey Berro, tahvil fiyatlamalarının hala “yumuşak iniş” senaryosuyla uyumlu olduğunu belirterek, Powell’ın piyasaları ters köşeye düşürmeye ihtiyaç duymayabileceğini söyledi. AllianceBernstein’den Scott DiMaggio ise Fed’in ticaret politikalarının ve tarifelerin enflasyona etkisini görmek için beklediğini, ancak verilerin artık faiz indirim döngüsüne başlanmasını destekler noktada olduğunu ifade etti.

Fed Başkanı Powell'ın mesajı piyasaları belirleyecek

ABD’de bir sonraki istihdam verisi 5 Eylül’de gelirken, 17 Eylül’de Fed’in faiz kararı açıklanacak. AmeriVet Securities Stratejisti Gregory Faranello, “Bizim izlenimimiz, her şeyin istihdam raporuna bağlı olacağı yönünde. Rapor zayıf çıkarsa, 25 puanlık bir indirim fiyatlayacağız ve Powell’ın buna karşı çıkacağını düşünmüyoruz” dedi.

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal sıfır kararı
Emekliye 71 bin lira maaş! Özgür Erdursun emekli maaşı uçurumuna dikkat çekti
ETİKETLER
#fed
#powell
#piyasa
#istihdam
#faiz indirimi
#Enflasyon
#Ekonomi
TGRT Haber
