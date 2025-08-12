Fed için yeni adaylar belli oldu!

Yeni Fed Başkanı adayının belirlenmesi sürecini yöneten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent önümüzdeki haftalarda başka adaylarla da görüşmeler yapacak. Yetkililer, Trump’ın nihai kararını bu sonbaharda açıklamasını beklendiğini belirttiler.

Adaylar arasında Trump’ın yakın ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Fed Guvernörü Christopher Waller, ekonomist Marc Sumerlin ile eski Fed yetkilileri Kevin Warsh ve James Bullard da bulunuyor. Geçen hafta Trump, faiz indirim çağrılarına destek veren bir isim olan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı, Fed Guvernörler Kurulu’nda Adriana Kugler’in ayrılması ile boşalan koltuğa aday göstermiş, Miran’ın Kugler’in normalde görev süresinin dolacağı ocak ayına kadar bu görevi üstleneceğini ve daha sonra kalıcı bir aday belirleneceğini ifade etmişti. Trump, faizlerin çok yüksek olduğunu görüşüyle Fed’i sıklıkla — özellikle de 2017’de başkanlığa atadığı başkan Jerome Powell’ı — sert şekilde eleştiriyor.

Fed başkanları geleneksel olarak görev süreleri dolduğunda merkez bankasından ayrılırlar. Ancak görev süresi Mayıs 2026’da dolacak olan Powell, bugüne kadar bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da, isterse 2028’e kadar guvernör olarak Fed’de kalmaya devam edebilir. Bu ihtimal de Trump’ın ya Miran’ın ocak ayında boşaltması beklenen guvernör koltuğuna kendi adayını atayıp mayıs ayında başkanlığa terfi ettirmesi ya da Bowman ve Jefferson’ın da dahil olduğu Yönetim Kurulu’ndan birini seçmesi gerektiği anlamına geliyor. Bowman ve Waller, temmuzda faiz indirimi yönünde oy kullanmıştı.

Jefferson, Biden tarafından atanmıştı. Logan ise Dallas Fed’in başında, tarifeler kaynaklı enflasyon riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Bu arada Trump, Heritage Foundation’ın baş ekonomisti olan ve istihdam verilerine ilişkin eleştirilerde bulunan EJ Antoni’yi Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) başına atadı. Atamanın kesinleşmesi Senato onayına tabi olacak. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Ekonomimiz patlama yaşıyor ve E.J., açıklanan rakamların DÜRÜST ve DOĞRU olmasını sağlayacak” diye yazdı.

BLS’nin açıkladığı temmuz ayı istihdam verisinin zayıf gelmesi ve önceki iki aya ilişkin önemli aşağı yönlü revizyonlar yapılması sonrası Trump kurumun önceki başkanı Erika McEntarfer’i görevden almıştı.