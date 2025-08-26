Menü Kapat
 İrem Çınar

Fransa'da tüketici güveni 2 yılın en düşük seviyesinde

Fransa tüketici güveni 2 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Fransa'da tüketici güveni 2 yılın en düşük seviyesinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 15:00

da tüketici güveni Ağustos 2025'te önceki üç aydaki 88 seviyesinden ve 90 tahminlerinin altında kalarak 87'ye düştü. Bu, hanelerin gelecekteki mali durumları hakkında daha kötümser hale gelmesi (-16 Temmuz'daki -14'e karşı) ve koşulları büyük satın alımlar için elverişsiz olarak görmeye devam etmesiyle (-27 - -26) Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi işaret etti.

Fransa'da hem geçmiş (-74 - -71) hem de gelecekteki (-64 - -62) yaşam standardı algıları da kötüleşerek, devam eden endişelerin altını çizdi. Ek olarak, beklentileri biraz yükseldi (56 - 54), bu da işgücü piyasasına ilişkin artan temkinliliğe işaret etti.

Olumlu tarafta, hanelerin geçmiş mali durumlarına ilişkin görüşleri sabit kaldı (-21), tasarruf niyetleri azalsa bile (35 - 42) hem mevcut (17 - 18) hem de beklenen (13 - 14) tasarruf kapasitesi yüksek kaldı. Bu arada, beklentileri iyileşti ve ilgili gösterge -30'dan -25'e yükseldi.

Memur-Sen’den Hakem Kurulu’na çağrı: “Adaletle karar verin”
