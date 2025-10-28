Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gabar'da günlük üretim 80 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılında en çok petrol üretiminin Şırnak'ta gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı ve Gabar'da günlük üretimin 80 bin varile ulaştığını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 11:49

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yönelttiği soru önergelerine verdiği cevapta, bölgesinde günlük üretiminin 80 bin varile ulaştığını açıkladı. Bayraktar, bölge için belirlenen 2025 yılı hedefinin şimdiden yakalandığını bildirdi.

Gabar'da günlük üretim 80 bin varile ulaştı

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre, 'ın Gabar bölgesinde yer alan Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Bulmuşlar, Mehmet İrfan Güler ve Bülent Sadioğlu sahalarında üretim rekor seviyeye ulaştı. Bakan Bayraktar, "Keşfedilen ham petrolden elde edilen gelir, petrol fiyatları, döviz kuru ve üretim miktarı gibi faktörlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve küresel arz-talep dengelerine bağlı olarak değişmektedir. Sahalarda görevlendirilen personel sayısı ise operasyon yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Gabar'da günlük üretim 80 bin varile ulaştı

MERKEZİ BÜTÇEYE KATKI

Bakan Bayraktar, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında alınan devlet hissesinin doğrudan merkezi bütçeye gelir olarak aktarıldığını, petrol gelirlerinden belediyelere veya il özel idarelerine doğrudan nakit aktarım sisteminin ise mevzuatta yer almadığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, "Petrol gelirlerinden yerel yönetimlere pay verilmesini öngören taslak metin, Türk Petrol Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5574 sayılı Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gündeme gelmiş, ancak yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığından yasalaşmamıştır'' diye konuştu.

Gabar'da günlük üretim 80 bin varile ulaştı

ŞIRNAK LİSTE BAŞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2018-2024 yılları arasında ham petrol üretimi yapan iller arasında Şırnak büyük bir artışla öne çıktı. 2024 yılında Şırnak'ta 16 milyon 374 bin 971 varil ham petrol üretimi gerçekleştirilirken, bu rakam ilin Türkiye'nin en hızlı üretim artışı sağlayan bölgesi olmasını sağladı. Aynı dönemde Batman'da 7 milyon 476 bin, Diyarbakır'da 7 milyon 531 bin, Adıyaman'da 3 milyon 163 bin varil üretim yapıldı. Bakan Bayraktar, 2018-2024 yılları arasında petrol ve doğalgaz üretiminden elde edilen devlet hissesi toplamının 33 milyar 771 milyon 25 bin 863 TL olduğunu da açıkladı.

Gabar'da günlük üretim 80 bin varile ulaştı

"ÇEVRESEL ETKİLER ASGARİ DÜZEYDE"

Petrol faaliyetlerinin çevreye etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bayraktar, "Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereği, petrol hakkı sahipleri çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda petrol üretiminden kaynaklanan çevre kirliliği asgari düzeyde kalmaktadır" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın bu rakamı görürse çakılacak! Tuna Kaya'dan çarpıcı altın uyarısı
TOKİ 500 bin konut için kritik açıklama: Bu kişiler başvuramayacak!
ETİKETLER
#petrol
#üretim
#enerji
#şırnak
#gabar
#ekonomik
#Çevresel Tepki
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.