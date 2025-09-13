Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Gizemli kutu alarmı! Tüketiciler Birliği uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada "gizemli kutu" adıyla satışa sunulan ürünlerin alıcılar için risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gizemli kutu alarmı! Tüketiciler Birliği uyardı: Bu tuzağa düşmeyin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 17:16

Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında, “ucuz gizemli kutu”, “ünlü mağaza deposu ürün fazlası” ya da “kutunun içinde değerli eşyalar var” gibi başlıklarla sahte satış ilanları hızla yayılıyor. Dolandırıcıların bu yöntemle tüketicileri kandırdığına dikkat çekildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada yayılan bu tür reklamların insanları aldattığını belirterek, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışında hiçbir siteye itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şahin, özellikle çok cazip görünen kampanyaların şüpheyle karşılanması gerektiğini söyledi.

Gizemli kutu alarmı! Tüketiciler Birliği uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

KUTULAR BOŞ ÇIKABİLİYOR

Şahin, gizemli kutu alan birçok tüketicinin mağdur olduğunu belirtti. Yüksek fiyatlarla satın alınan kutulardan çoğu zaman değersiz eşyalar çıktığını, hatta bazen kutuların tamamen boş gönderildiğini söyledi.
“Dolandırıcılar aslında tüketiciyle dalga geçiyor. İçinde ne olduğu bilinmeyen bir kutuya para yatırmak mantıksız bir hareket” ifadelerini kullandı.

Şahin, insanların cazip fiyatlarla değerli ürün alabileceğine inanmasının bir yanılgı olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:
“Birilerinin size durduk yere pahalı eşyaları bedavaya yakın fiyata vermesi mümkün değil. ‘Bedava peynir fare kapanında olur’ sözünü unutmayın. Sonunda büyük hayal kırıklıkları yaşanıyor. İnsanlar telefon, oyun konsolu beklerken karşılarına ucuz oyuncaklar çıkıyor. Onların gözü sizin cebinizde, paranızda.”

Gizemli kutu alarmı! Tüketiciler Birliği uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

REKLAM KURULU HAREKETE GEÇTİ

Şahin, kısa süre önce Reklam Kurulu tarafından “gizemli kutu” satışı yapan sitelere erişim engeli getirildiğini hatırlattı. Ticaret Bakanlığı’nın da konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Şahin, tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yaparken mutlaka belge alabilecekleri siteleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Belgesi olmayan gizemli kutu satışlarında mağduriyetlerin önüne geçilemediğini belirterek şunları ekledi:

“Normal alışverişlerde belge olduğu için tüketiciyi savunabiliyoruz. Ama gizemli kutuda elinizde hiçbir belge olmuyor. İçinden oyuncak ya da alakasız bir eşya çıksa bile o kutuya para vermiş sayılıyorsunuz. Bu durumda sizi savunamayız. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2000-2008 sigorta girişi olanlara erken emeklilik fırsatı! Yeni düzenlemenin detayları
Ev ve araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz indirimleri kapıda: Uzman isim tarih verdi
Emekli ve memur maaş zammı için ilk ipucu: Tek tek hesaplandı!
ETİKETLER
#dolandırıcı
#Dalga Geçmek
#Tüketici Mağduriyeti
#Sahte Satış
#Gizemli Kutu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.