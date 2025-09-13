Gizemli kutu alarmı! Tüketiciler Birliği uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında, “ucuz gizemli kutu”, “ünlü mağaza deposu ürün fazlası” ya da “kutunun içinde değerli eşyalar var” gibi başlıklarla sahte satış ilanları hızla yayılıyor. Dolandırıcıların bu yöntemle tüketicileri kandırdığına dikkat çekildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada yayılan bu tür reklamların insanları aldattığını belirterek, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışında hiçbir siteye itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şahin, özellikle çok cazip görünen kampanyaların şüpheyle karşılanması gerektiğini söyledi.

KUTULAR BOŞ ÇIKABİLİYOR

Şahin, gizemli kutu alan birçok tüketicinin mağdur olduğunu belirtti. Yüksek fiyatlarla satın alınan kutulardan çoğu zaman değersiz eşyalar çıktığını, hatta bazen kutuların tamamen boş gönderildiğini söyledi.

“Dolandırıcılar aslında tüketiciyle dalga geçiyor. İçinde ne olduğu bilinmeyen bir kutuya para yatırmak mantıksız bir hareket” ifadelerini kullandı.

Şahin, insanların cazip fiyatlarla değerli ürün alabileceğine inanmasının bir yanılgı olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Birilerinin size durduk yere pahalı eşyaları bedavaya yakın fiyata vermesi mümkün değil. ‘Bedava peynir fare kapanında olur’ sözünü unutmayın. Sonunda büyük hayal kırıklıkları yaşanıyor. İnsanlar telefon, oyun konsolu beklerken karşılarına ucuz oyuncaklar çıkıyor. Onların gözü sizin cebinizde, paranızda.”

REKLAM KURULU HAREKETE GEÇTİ

Şahin, kısa süre önce Reklam Kurulu tarafından “gizemli kutu” satışı yapan sitelere erişim engeli getirildiğini hatırlattı. Ticaret Bakanlığı’nın da konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Şahin, tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yaparken mutlaka belge alabilecekleri siteleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Belgesi olmayan gizemli kutu satışlarında mağduriyetlerin önüne geçilemediğini belirterek şunları ekledi:

“Normal alışverişlerde belge olduğu için tüketiciyi savunabiliyoruz. Ama gizemli kutuda elinizde hiçbir belge olmuyor. İçinden oyuncak ya da alakasız bir eşya çıksa bile o kutuya para vermiş sayılıyorsunuz. Bu durumda sizi savunamayız. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin.”