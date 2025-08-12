Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 385 bin lira, en yüksek 4 milyon 426 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 396 bin liradan tamamlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını duyurmasının ardından piyasalar hareketlendi. Altın fiyatları güne hafif yükselişle başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.386,44 TL'den, çeyrek altın ise 7.220,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTINDA SON DURUM

12 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

12 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.385,99

Satış 4.386,44

12 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.159,00

Satış 7.220,00

12 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.319,00

Satış 14.440,00

12 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.550,00

Satış 28.747,00

12 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.352,00 dolar

Satış 3.352,33 dolar