27°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son iş gününde yükselişe geçti. Gram altın 4 bin 720 TL seviyelerine dayandı. Çeyrek altın ve ons altındaki son durum da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları...

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 07:08
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 07:17

geçen hafta yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürüyor. İki gün önce 4 bin 730 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran bugün de yükselişte. Dünkü kapanışı 4.691,80 TL'den yapan gram altın, haftanın son iş gününde yeni bir rekora koşuyor.

Gram cuma günü saat 07.00 itibarıyla 4.719,40 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

GRAM ALTIN İÇİN SÜRPRİZ TAHMİN

Analistler, ons fiyatının 5 bin dolara çıkması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyelerinde kalması durumunda gram altının 6 bin 600 lira seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor.

İşte 5 Eylül 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alış-satış fiyatları...

Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

5 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.718,90 TL

Satış: 4.719,40 TL

Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

5 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.701,00 TL

Satış: 7.765,00 TL

Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

5 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.401,00 TL

Satış: 15.529,00 TL

Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

5 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 30.707,00 TL

Satış: 30.916,00 TL

Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

5 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.557,26

Satış: 3.557,64

Gram altın için yeni rekor tahmini! Bu rakam ilk defa dillendirildi: İşte altın fiyatları için sürpriz öngörü
