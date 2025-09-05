Gram altın rekora koşuyor! İşte 5 Eylül 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları geçen hafta yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürüyor. İki gün önce 4 bin 730 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın bugün de yükselişte. Dünkü kapanışı 4.691,80 TL'den yapan gram altın, haftanın son iş gününde yeni bir rekora koşuyor.

Gram altın cuma günü saat 07.00 itibarıyla 4.719,40 TL seviyelerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN İÇİN SÜRPRİZ TAHMİN

Analistler, ons fiyatının 5 bin dolara çıkması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyelerinde kalması durumunda gram altının 6 bin 600 lira seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor.

İşte 5 Eylül 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın alış-satış fiyatları...

5 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.718,90 TL

Satış: 4.719,40 TL

5 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.701,00 TL

Satış: 7.765,00 TL

5 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.401,00 TL

Satış: 15.529,00 TL

5 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 30.707,00 TL

Satış: 30.916,00 TL

5 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.557,26

Satış: 3.557,64