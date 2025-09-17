Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gümüş Fed baskısına girdi: Fiyatlar düşmeye başladı

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekleyen piyasalarda sert dalgalanmalar başladı. 14 yıllık rekorunu kıran gümüş fiyatlarında düşüş başladı. Peki gümüş fiyatları şu an ne kadar? İşte detaylar...

Gümüş Fed baskısına girdi: Fiyatlar düşmeye başladı
ABD Merkez Bankası ’in faiz kararının 17 Eylül 2025 Çarşamba yani bugün TSİ 21.00'de açıklanması bekleniyor. Emtia piyasasında rol oynayan değerli metaller de öncesi piyasa baskısı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.

Gümüş Fed baskısına girdi: Fiyatlar düşmeye başladı

Fed'in bugün ilerleyen saatlerde faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor ve piyasalar yıl sonuna kadar yaklaşık 67 baz puanlık bir gerileme bekliyor.

Gümüş Fed baskısına girdi: Fiyatlar düşmeye başladı

14 yıllık rekorunu kıran fiyatları ise faiz kararı öncesi düşüş ivmesine girdi.

Gümüş Fed baskısına girdi: Fiyatlar düşmeye başladı

GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları bugün en düşük 41,573 doları görürken en yüksek seviyesi ise 42,938 dolar olarak gerçekleşti.

Gümüş Fed baskısına girdi: Fiyatlar düşmeye başladı

Gram gümüş gün içinde en düşük 54,77 lira, en yüksek de 56,78 lira seviyesini gördü. TSİ 16.00 itibarıyla 55,46 liradan alıcı buluyor.

