Gümüş Fed baskısına girdi: Fiyatlar düşmeye başladı

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararının 17 Eylül 2025 Çarşamba yani bugün TSİ 21.00'de açıklanması bekleniyor. Emtia piyasasında rol oynayan değerli metaller de faiz kararı öncesi piyasa baskısı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.

Fed'in bugün ilerleyen saatlerde faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor ve piyasalar yıl sonuna kadar yaklaşık 67 baz puanlık bir gerileme bekliyor.

14 yıllık rekorunu kıran gümüş fiyatları ise faiz kararı öncesi düşüş ivmesine girdi.

GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları bugün en düşük 41,573 doları görürken en yüksek seviyesi ise 42,938 dolar olarak gerçekleşti.

Gram gümüş gün içinde en düşük 54,77 lira, en yüksek de 56,78 lira seviyesini gördü. TSİ 16.00 itibarıyla 55,46 liradan alıcı buluyor.