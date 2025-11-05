Menü Kapat
Ekonomi
 Murat Makas

HAK-İŞ'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması: 50 yıldır itiraz ediyoruz

Milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için Aralık ayında toplantı maratonu başlıyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan asgari ücret açıklaması geldi.

HAK-İŞ'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması: 50 yıldır itiraz ediyoruz
AA
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 16:06
|
05.11.2025
05.11.2025
saat ikonu 16:06

Tespit Komisyonu toplantısı yaklaşırken, kulislerde yeni tahminler konuşuluyor. Piyasalarda son olarak ekim ayı verisinin açıklanmasının ardından; yıl sonu enflasyon tahminleri ve ’nin kararı ile asgari ücrete yönelik senaryolar gündemde en önemli konunun başında geliyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla sağlıklı bir asgari ücret belirlemenin mümkün olmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

"50 YILDIR ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN YAPISINA İTİRAZ EDİYORUZ"

Gündemdeki asgari ücretle ilgili tartışmalara da değinen Arslan, konfederasyon olarak, 50 yıldır Asgari Tespit Komisyonunun yapısına itiraz ettiklerini dile getirdi.

Komisyonun yapısının sağlıklı olmadığını dile getiren Arslan, "Her yıl tekrar edilen bir tiyatro var. Bu tiyatroda rol alan bir kısım aktörler var, rollerini oynuyorlar. Yılın sonunda asgari ücret belirleniyor. Aynı tartışmalar devam ediyor. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla sağlıklı bir asgari ücret çıkarmak mümkün değil. O nedenle tartıştığımız şeyi, önce yapısal olarak bir tartışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması: 50 yıldır itiraz ediyoruz

Komisyonun demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi çağrısında bulunan Arslan, "TÜRK-İŞ'in geçen yıl 'Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu devam ettiği sürece biz bu toplantılara artık katılmayacağız' demesi bence tarihi bir olaydır. TÜRK-İŞ'in 50 sene sonra bizim noktamıza gelmiş olmasından mutluyuz. TÜRK-İŞ'in dün de Başkanlar Kurulunda almış olduğu kararı çok sağlıklı ve yerinde buluyoruz. Evet, bu Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla yola devam edemeyiz." diye konuştu.

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ve ilgili kişilere, komisyonun yapısının yeniden düzenlenmesi için bu yıl gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ilettiklerini aktardı.

Düzenledikleri Asgari Ücret Sempozyumu'nda asgari ücretin diğer ülkelerde nasıl belirlendiği üzerinden tartışmalar yürüttüklerini aktaran Arslan, komisyonun yapısına itiraz etmelerinin yanında komisyonun nasıl olması gerektiği konusunda önerilerde de bulunduklarını bildirdi.

HAK-İŞ'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması: 50 yıldır itiraz ediyoruz

"TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLER SİSTEMİ TARİHİ BİR YARA ALIR"

Bu yıl komisyonun yapısının değişmemesi ve komisyonda kesiminin temsil edilmemesi halinde oluşacak "tehlike"ye işaret eden Arslan, "Eğer hükümet, parlamento, bu konuda yasal bir düzenleme yapamazsa ve aralık ayında Sayın Bakan, sadece TİSK'le oturup asgari ücreti belirlemeye karar verirse ve bu noktada çalışılırsa Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapılır. Türk endüstri ilişkiler sistemi tarihi bir yara alır ve bunu telafi etmek gerçekten çok daha zorlaşır." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması: 50 yıldır itiraz ediyoruz

İŞÇİ VE İŞVERENLER ÖNEMLİ AKTÖR

Arslan, işçi temsilcilerinin olmadığı bir komisyonda asgari ücreti belirlemenin kimseye faydası olmayacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işverenler tarafından belirleniyor. Bizim ülkemizde ne yazık ki hükümet, en önemli aktör. Tabii ki Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çağrı yapabilir. O komisyonun yapısını düzenleyici rolü olarak hükümet yapabilir, parlamento yapar. Ama asgari ücreti belirleme yetkisi, işçi ve temsilcilerinde olmalı. Örneğin, Almanya'da olduğu gibi. Almanya'nın 45 milyon istihdamı var. Almanya'da asgari ücreti, işçi ve işveren temsilcileri belirliyor. Bir de aralarında hakem seçiyorlar. Tarafların uyuşamadığı durumlarda bu hakem devreye giriyor ve asgari ücret belirleniyor."

Türkiye'de asgari ücrete endeksli bazı ceza ve sosyal yardımlar olduğuna dikkati çeken Arslan, bu bağı kopartarak asgari ücretin, sadece asgari ücret olarak kalması gerektiğini söyledi.

HAK-İŞ'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması: 50 yıldır itiraz ediyoruz

"KOMİSYONUN BİR GENEL SEKRETERLİĞİ OLMALI, 12 AY ÇALIŞMALI"

Asgari ücretli çalışanların özel sektörde olduğunu belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Özel sektördeki işçileri örgütleyen de sendikalar. Ama hükümet belirleyici oluyor. Bence hem hükümete hem de asgari ücretin gerçek muhataplarına haksızlık. İşçi kesiminin teşkilinde daha katılımcı, çoğulcu ve herkesin üye sayısınca temsil edildiği bir komisyon yapısı olması gerekiyor. Batı'da olduğu gibi komisyonun bir genel sekreterliğinin olması ve 12 ay çalışması gerekiyor."

Asgari ücreti belirleme çalışmalarında, TÜİK'in rakamlarını esas alan kriterlerin "yetersiz" kaldığını belirten Arslan, bu kriterlerin de objektif olması gerektiğini savundu. Bazı işverenlerin, işçilerini asgari ücretli gösterip ücret farkını elden ödediklerini belirten Arslan, "facia" olarak nitelendirdiği bu vergi kaçırmaya karşı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki çalışanların yaklaşık yüzde 50'sinin asgari ücretli olmasını "adaletsizlik" olarak değerlendiren Arslan, ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğine de tepki gösterdi.

HAK-İŞ'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması: 50 yıldır itiraz ediyoruz

"ÜÇ KONFEDERASYONUN İTİRAZLARI DİKKATE ALINMALI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu şekliyle devam etmesinin Türk endüstri ilişkiler sistemine hiçbir şey kazandırmayacağını, hatta yeni sorunlara neden olacağını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"O zaman tarihi bir fırsat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 58 yıldır yer alan TÜRK-İŞ Konfederasyonu bile 'Artık yeter' demişse buradan sağlıklı, hayırlı bir sonuç çıkaralım diye bekliyoruz. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, bu konuda ortak bir bakış açısına sahip. Ayrıntılarda farklılık düşünebiliriz. Ama üç konfederasyonun da Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısıyla ilgili ortaya koydukları çözümleri, itirazları hükümetimizin, Sayın Bakan'ın dikkate alması gerekiyor."

