Hamsiye kota geldi: Yeni av sezonunda sınırlar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 av sezonuna ilişkin hamsi avcılığına yönelik yeni talimatı yayımladı. Düzenlemeyle birlikte hamsi avcılığında kota ve üretim planlaması uygulamaları devreye girecek.

AV SEZONU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Bakanlığın yayımladığı talimata göre, hamsi av sezonu 1 Eylül 2025 - 14 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte avlanma faaliyetleri, kota sınırları çerçevesinde yürütülecek.

400 BİN TONLUK KOTA

Karar kapsamında Karadeniz, Marmara Denizi (Boğazlar dahil), Ege Denizi ve Akdeniz’de toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verildi. Bu miktarın üzerinde avcılığa ise müsaade edilmeyecek.

Kurul kararına göre kota miktarının artırılması veya azaltılması konusunda yetki, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili genel müdürlüğe verildi.

TAKİP VE DENETİM SIKILAŞTIRILACAK

Yeni talimatla avlanan hamsilerin karaya çıkarılması, nakli, takibi ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kurallar da netleştirildi. Böylece hem sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması hem de kaçak avcılığın engellenmesi hedefleniyor.