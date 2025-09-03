Menü Kapat
 İrem Çınar

Hamsiye kota geldi: Yeni av sezonunda sınırlar belirlendi

Türkiye balıkçılığının yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturan hamsi, hem iç piyasada en çok tercih edilen türlerden biri hem de ihracatta önemli bir döviz kaynağı. Yeni av sezonu için hamsi av kotası ise 400 bin ton olarak belirlendi.

03.09.2025
03.09.2025
, 2025-2026 av sezonuna ilişkin hamsi avcılığına yönelik yeni talimatı yayımladı. Düzenlemeyle birlikte hamsi avcılığında ve üretim planlaması uygulamaları devreye girecek.

Hamsiye kota geldi: Yeni av sezonunda sınırlar belirlendi

AV SEZONU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Bakanlığın yayımladığı talimata göre, hamsi av sezonu 1 Eylül 2025 - 14 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte avlanma faaliyetleri, kota sınırları çerçevesinde yürütülecek.

400 BİN TONLUK KOTA

Karar kapsamında Karadeniz, Marmara Denizi (Boğazlar dahil), Ege Denizi ve Akdeniz’de toplam 400 bin ton hamsi avlanmasına izin verildi. Bu miktarın üzerinde avcılığa ise müsaade edilmeyecek.

Kurul kararına göre kota miktarının artırılması veya azaltılması konusunda yetki, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili genel müdürlüğe verildi.

Hamsiye kota geldi: Yeni av sezonunda sınırlar belirlendi

TAKİP VE DENETİM SIKILAŞTIRILACAK

Yeni talimatla avlanan hamsilerin karaya çıkarılması, nakli, takibi ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kurallar da netleştirildi. Böylece hem sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması hem de kaçak avcılığın engellenmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#kota
#balıkçılık
#Hamsi
#Av Sezonu
#Ekonomi
