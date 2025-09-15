Menü Kapat
24°
 İrem Çınar

Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni durağı olacak

Tarihi Haydarpaşa Garı Anadolu Yakası'nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek.

15.09.2025
saat ikonu 17:35
15.09.2025
saat ikonu 17:35

İstanbul’un simge yapılarından tarihi Haydarpaşa Garı, artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa'da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihi gar, performans sanatlarından arkeolojiye, pek çok alanda Anadolu Yakası’nın önemli kültür sanat merkezi haline gelecek.

Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni durağı olacak

"KÜLTÜRÜN VE SANATIN DA MERKEZİ OLACAK"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgi aldı. İncelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ersoy, projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı.

Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni durağı olacak

Ersoy, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor.

Tarihi Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesine de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir arkeoparka dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje, Haydarpaşa'yı kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak."

Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni durağı olacak

TARİHİ CAMİ İBADETE AÇIK KALACAK

Haydarpaşa’daki dönüşüm kapsamında Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesi de hayata geçirilecek. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler de müzede sergilenecek.

Haydarpaşa ayrıca arkeopark olarak düzenlenerek, tarihseverleri binlerce yıllık kalıntılarla buluşturacak.

Proje kapsamında Haydarpaşa Garı’ndaki cami de korunacak. Yapı, sonrası da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.

