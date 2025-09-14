Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Her 3 gençten 1'i bu gruba giriyor: Hükümet harekete geçti

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında yer alan 'atıl işgücü'nün azaltılması konusunda hükümet düğmeye bastı. Bu kapsamda çalışmayan ve ev genci olarak nitelendirilen nüfus grubunu istihdam edebilmek için programlar hayata geçirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Her 3 gençten 1'i bu gruba giriyor: Hükümet harekete geçti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 10:00

Hükümet, tarihin en yüksek seviyelerine çıkan 'atıl işgücü'nün azaltılması için harekete geçti. 2026-2028 dönemini kapsayan 'da son günlerde sık sık gündeme gelen 'ev gençleri'nin de dahil olduğu atıl işgücü konusunda atılacak adımlar yer aldı. Buna göre, program döneminde atıl işgücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve işgücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecek.

Her 3 gençten 1'i bu gruba giriyor: Hükümet harekete geçti

Potansiyel işgücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkânlarıyla işgücüne katılımları artırılacak. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek. Sosyal yardım alan bireylerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif işgücü programları yaygınlaştırılacak. Mevcut vasıflarına uygun iş bulamayanlar için yeniden beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, katılımcıların kalıcı istihdama geçişi teşvik edilecek. Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Her 3 gençten 1'i bu gruba giriyor: Hükümet harekete geçti

EV GENÇLERİNİN ORANI YÜZDE 33

Türkiye'de 'ev genci' denilen atıl işgücü içindeki 'ne okuyan, ne çalışan ne de iş arayan' grubun oranı da son dönemde artmış durumda. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31.3'ü ne eğitimde ne istihdamda. Başka bir deyişle Türkiye'de her 3 gençten 1'i evde oturuyor. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 14.1.

Her 3 gençten 1'i bu gruba giriyor: Hükümet harekete geçti

İŞSİZLİK DÜŞSE DE ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre oranı yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranındaki düşüşe karşılık geniş tanımlı işsizlik olarak adlandırılan atıl işgücü oranı tarihin en yüksek seviyelerinde. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 3.1 puan azalarak yüzde 29.6 olmuştu. Haziran ayında bu oran yüzde 32.7 düzeyindeydi.

Her 3 gençten 1'i bu gruba giriyor: Hükümet harekete geçti

ATIL İŞGÜCÜ NEDİR?

Atıl işgücü "geniş tanımlı iş gücü" içinde yer alan ancak resmî işsizlik oranına yansımayan kişileri ifade ediyor. Üç ana grubu kapsıyor. Birincisi iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, ikincisi mevsimlik çalışanlar, üçüncüsü eksik istihdamdakiler. (yani part-time çalışmak zorunda kalanlar ama tam zamanlı iş isteyenler)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk'ın Tesla tazminatı dudak uçuklattı: Birçok ülkenin yıllık bütçesinden fazla
İkinci el konut alacaklar dikkat: Deprem endişesi konut sektörünü etkiledi
ETİKETLER
#Ekonomi
#işsizlik
#Orta vadeli program
#Atil Isgücü
#Ev Gençleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.