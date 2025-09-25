Menü Kapat
22°
 Bengü Sarıkuş

Hesabınız saniyeler içinde dondurulacak: MASAK’a yeni yetki veriliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK’a banka hesaplarında anlık izleme ve hesap dondurma yetkisi veriliyor. Yeni düzenlemeyle, şüpheli hesap hareketleri anlık takip edilecek, bu işlemlere saniyeler içinde müdahale edilebilecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. Verilen bu yeni yetkiyle birlikte bilişim suçlarına anında müdahale edilebilecek ve şüpheli işlemler hızlıca tespit edilecek. Yeni uygulama, banka dolandırıcılığı başta olmak üzere, bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesini sağlayacak.

Hesabınız saniyeler içinde dondurulacak: MASAK’a yeni yetki veriliyor

HESAP ANINDA DONDURULACAK

Bilişim suçlarıyla etkin mücadele amacıyla AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi hedefleniyor.

Hesabınız saniyeler içinde dondurulacak: MASAK’a yeni yetki veriliyor

DÜZENLEMENİN 11. YARGI PAKETİ'NDE YER ALMASI BEKLENİYOR

Teklifin Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Türkiye'nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün kara parayla mücadele edilmesi için açıkladığı yeni kriterler, MASAK'la ilgili mevzuata eklenecek.

Hesabınız saniyeler içinde dondurulacak: MASAK’a yeni yetki veriliyor

ŞÜPHELİ HAREKETE YAKIN TAKİP

Buna göre MASAK'a yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek. Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştırmaya olanak sağlayacak eklemeler yapılacak.

Hesabınız saniyeler içinde dondurulacak: MASAK’a yeni yetki veriliyor

HIZLICA MÜDAHALE EDİLECEK

MASAK'a yeni teknolojilerin de yardımıyla, banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

Hesabınız saniyeler içinde dondurulacak: MASAK’a yeni yetki veriliyor

ANINDA HESAP DONDURULACAK

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak. Hesaba anında el konulması ya da dondurma işlemlerinin yapılması için gereken hukuki zemin oluşturulacak. Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

