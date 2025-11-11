Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

İBB iddianamesi ardından Borsa İstanbul'da düşüş

Borsa İstanbul'da öğleden sonra düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşte aylardır beklenen İBB iddianamesinin açıklanması ve iddianamede Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulduğuna dair iddialar etkili oldu.

'da günün ilk yarısını yükselişle tamamlamasının ardından İBB iddianamesi ve "'ye kapatma davası talebi" iddialarıyla düşüşe geçti. Endekste düşüş yüzde 3,8'i aştı. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 4,7'yi aştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama sonrası kayıpların bir kısmı giderildi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da öğleden sonra düşüş yaşandı.

İBB iddianamesi ardından Borsa İstanbul'da düşüş

Haberlerin ardından BIST 100 endeksinde yüzde 3,8'i aşan düşüş görülürken endeks 10.373,75 puana kadar geriledi. Bankacılık endeksinde ise düşüş yüzde 4,7'yi aştı. Endeks saat 15.35 itibarıyla yüzde 3,76 düşüşle 10.383,32 puandan işlem gördü. ise aynı dakikalarda yüzde 4,74 düşüşle 13.956,99 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 10.810,62 puandan başlamış ve ilk yarıyı yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi ise güne yüzde 0,11 düşüşle 14.635,21 puandan başlamıştı. İlk yarıda kayıplarını artıran endeks yüzde 0,24 değer kaybetmişti.

İBB iddianamesi ardından Borsa İstanbul'da düşüş

AÇIKLAMA SONRASINDA TOPARLANMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesinde, Yargıtay’a CHP için Anayasa’nın 69. maddesine yönelik bildirimde bulundu. "Kapatma davası talebi" iddiaları sonrası açıklama yapan Başsavcılık, CHP'nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmadığını, kanunu gereğince bildirimde bulunulduğunu vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" denildi.

#chp
#borsa istanbul
#bıst 100 endeksi
#bankacılık endeksi
#siyasi partiler
#İbb İddianamesi
#Ekonomi
