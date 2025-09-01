Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

ING Türkiye’nin 2025 büyüme beklentisini yükseltti

ING, Türkiye için 2025 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 2,7 olarak öngörülen GSYH artışı, güçlü ikinci çeyrek verilerinin etkisiyle yüzde 3,3’e çıkarıldı. Banka, iç talepteki hareketliliğin ve ekonomideki ivmenin yukarı yönlü riskler oluşturduğunu, bu durumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikası kararlarını da şekillendirebileceğini belirtti.

ING Türkiye’nin 2025 büyüme beklentisini yükseltti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
15:04
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
15:04

ING, bugün yayımladığı değerlendirme notunda ekonomisine ilişkin tahminini revize etti. Banka, 2025 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 2,7’den 3,3’e çıkardı.

İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENENDEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Raporda, ikinci çeyrek büyüme verilerinin hem yıllık hem de çeyreklik bazda öngörülerin üzerinde gerçekleştiği vurgulandı. ING, “Veriler, çeyreklik momentumda yavaşlama beklentilerini tersine çevirerek belirgin bir ivmelenmeye işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu güçlü performansın Türkiye’nin 2025 büyüme görünümünde yukarı yönlü riskler oluşturduğuna da dikkat çekildi.

ING Türkiye’nin 2025 büyüme beklentisini yükseltti

FAİZ POLİTİKASI NE OLACAK?

Banka, iç talepteki dayanıklılığın da büyümeyi desteklediğini belirterek, “Beklenenden daha güçlü bu tablo, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri konusunda daha ihtiyatlı bir duruş sergilemesine neden olabilir” ifadelerine yer verdi.

#Ekonomi
#Türkiye
#büyüme
#faiz politikası
#Ing Türkiye Kupası
#Gayri Safi Yurtiçi Hezas (gsyh)
#Ekonomi
