ING Türkiye’nin 2025 büyüme beklentisini yükseltti

ING, bugün yayımladığı değerlendirme notunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini revize etti. Banka, 2025 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 2,7’den 3,3’e çıkardı.

İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENENDEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Raporda, ikinci çeyrek büyüme verilerinin hem yıllık hem de çeyreklik bazda öngörülerin üzerinde gerçekleştiği vurgulandı. ING, “Veriler, çeyreklik momentumda yavaşlama beklentilerini tersine çevirerek belirgin bir ivmelenmeye işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu güçlü performansın Türkiye’nin 2025 büyüme görünümünde yukarı yönlü riskler oluşturduğuna da dikkat çekildi.

FAİZ POLİTİKASI NE OLACAK?

Banka, iç talepteki dayanıklılığın da büyümeyi desteklediğini belirterek, “Beklenenden daha güçlü bu tablo, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri konusunda daha ihtiyatlı bir duruş sergilemesine neden olabilir” ifadelerine yer verdi.