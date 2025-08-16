Menü Kapat
28°
Avatar
Editor
 İrem Çınar

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye çıktı.

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 12:45

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır artış göstererek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı. Ücretli çalışan sayısının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise inşaat kategorisindeki artış dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede artan konut ihtiyacı ve Türkiye genelindeki seferberliği, sektördeki artışında etkili oldu.

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

Haziranda inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre inşaat sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır arttı. Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı. Bu 36 aylık dönemde yıllık bazda en büyük artış, yüzde 17 ile Ocak 2023'te gerçekleşti.

EN ÇOK ÇALIŞAN BİNA İNŞAATINDA

Sektöre yönelik ücretli çalışan istatistiklerinin alt detayları incelendiğinde, "bina inşaatı"nda çalışanların ilk sırada yer aldığı görüldü. Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'ini "bina inşaatı"nda, 248 bin 454'ünü "bina dışı yapıların inşaatı"nda ve 415 bin 276'sını "özel inşaat faaliyetlerinde" çalışanlar oluşturdu. Son 12 ayda inşaat sektöründe çalışan sayısının yıllık bazda değişimi ise şöyle:

İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor
