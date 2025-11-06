Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

Ticaret Bakanlığı'nın kargo ve posta ile yapılan alışverişlere yönelik mevzuatında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kurala göre gümrükte artık her ürün detaylı kodla beyan edilecek. İşte yeni uygulamanın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 10:39

Ticaret Bakanlığı'nın posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyalara ilişkin yapılacak işlemlerinde değişiklik yapıldı. Posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerinde altılı GTİP bilgisi aranacak. Böylece eşyaların beyan süreçleri gümrüklerde sıkılaştırılmış oldu. Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemleri Tebliği'nde değişiklik yapılmasına karar verildi. Posta yoluyla gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

BU BİLGİ ZORUNLU OLACAK

Posta yoluyla gelen eşyanın beyanında artık 6’lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi zorunlu hale getirildi.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

ALTILI GTİP BİLGİSİ NEDİR?

6 basamaklı Armonize Sistem kodu, aynı zamanda eşyanın "tarife alt pozisyonu" olarak adlandırılıyor. Armonize Sisteme göre tarife sınıflandırması yapan tüm ülkelerde, yani dünya ticaretinin neredeyse tamamında kullanılan ilk 2, 4 ve 6 basamaklı kodlar aynı sınıfta yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Armonize Sistemin 6 basamaklı kodlamasına iki basamak daha ekleyerek oluşturdukları 8 basamaklı "Kombine Nomanklatür"ü kullanıyorlar.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

Armonize sisteme göre tarife sınıflandırması yapılırken, eşyanın ticari adı kullanılmayabilir. Eşya ticari adıyla değil, yapısını veya işlevini esas alan bir ifadeyle tarif edilebilir. Örneğin, ticari adı "bilgisayar" olan ürün, tarife sınıflandırmasında "otomatik bilgi işlem makinesi" olarak tarif edilir. Kimi durumlarda ise eşya ticari adıyla veya gündelik hayatımızda bilinen ve kullanılan adıyla tarife sınıflandırmasında yer alabilir. Ürünün tabi olduğu dış ticaret kuralları ve vergi oranları hakkında doğru bilgilere ulaşabilmek için, hangi GTİP’te sınıflandırıldığının bilinmesi gerekiyor.

HANGİ İŞLEM NEREDE YAPILACAK?

Hava yolu ile taşınan hızlı kargo eşyasının işlemleri yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinde yapılacak. Kara yolu ile taşınan hızlı kargolarda ise yetkili gümrük müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

KONSİNYE İHRACATA YENİ DÜZENLEME

Konsinye ihracat artık belirli limitler dahilinde, muafiyet kodu ve rejim kodu kullanılarak proforma fatura ekli basitleştirilmiş beyannameyle yapılabilecek. Konsinye gönderilen eşyaların bir yıl içinde kesin satışı zorunlu olacak ve süre uzatılmayacak. Süresinde satılamayan eşyalar gümrük mevzuatına göre geri getirilecek. Geri getirilen eşya için ilgili tebliğin 13'üncü maddesinde bulunan hükümler uygulanacak. Bu hükümler arasında ağırlık ve kıymet sınırlamaları dâhilinde işlem yapılır. İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekecek. İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilecek.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

Gönderinin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine, mahrece iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye gitmesine operatörün beyanı doğrultusunda izin verilecek. Mahrece iadesi talep edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde maktu vergi tahsil edilmişse bu eşyanın muayeneye tabi tutulması ve serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki ilgili taşıma senedinin iptali gerekecek.

İŞTE YENİ CEZALAR

Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki her taşıma senedi ayrı ayrı değerlendirilecek. Ancak aynı mahiyette veri düzeltmesi yapılması halinde tek ceza uygulanacak.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de açıklanan değişikliklerle birlikte hızlı kargo ve posta taşımacılığında beyan süreçleri kontrol altına alınarak sıkılaştırıldı. Konsinye ihracat işlemleri basitleştirilmiş beyanname kapsamına alındı ve müeyyidelerde senet bazında değerlendirme yapılmasının önü açıldı. Tebliğde yapılan değişiklikler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

POSTA VE HIZLI KARGODA MUAFİYETLER NELER?

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir gerçek kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 1500 Euro’ya kadar vergi muafiyeti bulunuyor.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

Ayrıca Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir gerçek kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 30 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden tek ve maktu vergi ödenmek suretiyle eşya alıcısına teslim ediliyor.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

ÜLKELERE GÖRE VERGİLER DEĞİŞİYOR

Her bir sevkiyat için kıymeti 30 Euro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanıyor. Söz konusu vergi oranları, eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 60, kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil ediliyor.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

Söz konusu eşyanın, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor.

İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk

Ağırlığı brüt 30 kilogramı ve bedeli 30-1500 Euro arasında kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşya için hızlı kargo operatörleri sizin adınıza detaylı beyan vererek işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda eşyanın vergilerinin ödenmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, operatör firmaları gönderi geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren ardiye, müşavirlik gibi ücretleri talep edebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışanlar dikkat! SGK'dan elden maaş alanlara ve asgari ücretlilere gerçek maaş operasyonu
Evinizde varsa hemen imha edin! Bakanlık bu ürünü ifşa etti
ETİKETLER
#gümrük
#ithalat
#tebliğ
#Posta
#Hızlı Kargo
#Gtİp
#Konsinye İhracat
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.