Ekonomi


 İrem Çınar

İTO Başkanı Avdagiç’ten enflasyon ve faiz tahmini

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon ve faiz öngörülerini paylaştı. Avdagiç, politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş beklediklerini ifade ederken, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına gerileyeceğini öngördüklerini açıkladı.

26.08.2025
26.08.2025
12:08

(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası’na konuk olarak ekonomiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON HEDEFİ DESTEKLENMELİ

Avdagiç, enflasyonla ilgili değerlendirmesinde, “Enflasyonun düşürülmesi, herhangi bir şart veya çekince olmaksızın hepimizin desteklemesi gereken bir hedef” ifadelerini kullandı. Başkan, enflasyonun kontrol altına alınmasının ekonominin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

politikalarına dair öngörülerini paylaşan Avdagiç, politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş yaşanabileceğini öngördüklerini söyledi. Ayrıca, sene sonunda enflasyonun yüzde 30’un altında kapanmasının mümkün olduğunu belirtti.

TÜRKİYE-SURİYE TİCARİ İLİŞKİLERİ

Türkiye-Suriye ilişkilerine de değinen Avdagiç, “Türkiye’nin, Suriye’nin en önemli ticaret ortağı ve Türkiye’nin de Suriye’de en önemli yatırımcı olması kritik öneme sahip” dedi. Başkan, bu ilişkinin her iki ülke için de ekonomik fırsatlar sunabileceğine dikkat çekti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#faiz
#istanbul ticaret odası
#Türkiye-suriye Ilişkileri
#Ekonomi
