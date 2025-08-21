Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Labubu bebek o şirketin hisselerini uçurdu

Çin merkezli oyuncak devi Pop Mart International Group Ltd., dünyada bir akım haline gelen ve büyük ilgi gören Labubu bebekleri için artan talepten etkilenerek üretim kararı aldıktan sonra şirketin hisseleri güçlü gelir elde etti.

Labubu bebek o şirketin hisselerini uçurdu
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 09:46

Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart International Group Ltd.'nin hisseleri, CEO Wang Ning'in şirketin yıllık satış hedefini kolayca aşabileceğini söylemesi ve yeni bir mini Labubu bebeği piyasaya sürme planlarını duyurmasının ardından Çarşamba günü yaklaşık dört ayın en büyük artışını kaydetti. Salı günü açıklanan rapora göre, 2025'in ilk yarısında gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 204 artarak 13,88 milyar yuana (1,93 milyar dolar) ulaştı. Net gelir ise yüzde 397 artarak 4,57 milyar yuana (632 milyon dolar) yükseldi.

Labubu bebek o şirketin hisselerini uçurdu

2025 yılında yurtdışı satışlarının Çin'in iç pazarını aşmasının muhtemel olduğu ve Kuzey Amerika satışlarının bu yıl Güneydoğu Asya'yı geçebileceği tahmin ediliyor. Pop Mart oyuncakları genellikle Batı pazarlarında Çin'e göre daha yüksek fiyatlandırılıyor ve daha büyük kâr marjları yaratıyor. Şirket, Mart ayında yaptığı açıklamada, 2025 yılında anakara dışında yaklaşık 100 mağaza daha açmayı planladığını belirtmişti.

Labubu bebek o şirketin hisselerini uçurdu

Pekin merkezli şirket, küresel büyüme planında hızla ilerlerken Batı pazarlarında, özellikle de ABD'de popüler kültür fenomeni haline gelen peluş oyuncak Labubu'ya olan dünya çapındaki ilgiden yararlanıyor. Sivri kulaklı, keskin dişli canavarların popülaritesi, kısmen şirketin birçok ürününde kullandığı, içindekileri merak eden müşterileri cezbeden, kapalı kutu ambalaj yaklaşımından kaynaklanıyor.

TGRT Haber
