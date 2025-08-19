Menü Kapat
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Memur zammında teklifler masada! Uzlaşma çıkmazsa hakem heyeti devreye girecek

8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarındaki sendika temsilcileri, hizmet kollarındaki teklifleri değerlendirmek üzere yetkili sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Memur zammında teklifler masada! Uzlaşma çıkmazsa hakem heyeti devreye girecek
Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile dün bir araya geldi. Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin son teklifini sendikalara iletti.

Memur zammında teklifler masada! Uzlaşma çıkmazsa hakem heyeti devreye girecek

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ NASIL OLMUŞTU?

Buna göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ay içinse yine yüzde 4 teklif edildi. Yapılan son teklif, sendikalar tarafından kabul edilmezken, sendika temsilcilerinden takvimdeki süreç bitmeden yeni bir teklifle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Memur zammında teklifler masada! Uzlaşma çıkmazsa hakem heyeti devreye girecek

11 HİZMET KOLUNDAKİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Süreçte görüşmelerin son günü olan 19 Ağustos'ta ise hizmet kollarında görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede, Kamu İşveren Heyeti, hizmet kollarındaki yetkili sendikaların tekliflerini değerlendirmek üzere, sendika temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplam 11 hizmet kolundaki teklifleri değerlendirecek Kamu İşveren Heyeti, raporlarını sendika temsilcilerine iletecek.

Memur zammında teklifler masada! Uzlaşma çıkmazsa hakem heyeti devreye girecek

HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Ağustos ayı içinde hükümet ve sendikalar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. 11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Başvurudan itibaren 5 gün içinde karar açıklanacak.

