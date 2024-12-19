Merkez Bankası açıkladı: Net UYP açığı belli oldu

19 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:57

Net uluslararası yatırım pozisyonu ekim ayı sonunda 288,9 milyar açık verdi. Verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı.

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Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Net UYP ekimde 288,9 milyar dolar açık verdi.

NET UYP 288,9 MİLYAR AÇIK VERDİ

Net uluslararası yatırım pozisyonu ekim ayı sonunda 288,9 milyar açık verdi.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında artışla 367,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında artışla 656,0 milyar dolar oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde;

Rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 159,8 milyar dolar,

Diğer yatırımlar kalemi % 7,4 oranında artışla 133,4 milyar dolar,

Bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 4,8 oranında artışla 48,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde;

Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre % 8,2 oranında azalışla 178,2 milyar dolar,

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre % 20,6 oranında artışla 116,3 milyar dolar,

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artışla 30,5 milyar dolar,

Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 16,1 milyar ABD doları,

Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,0 azalışla 42,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar;

2023 yıl sonuna göre % 0,7 oranında artarak 361,5 milyar dolar,

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre % 6,1 oranında azalarak 40,6 milyar dolar,

TL mevduatı % 37,4 oranında artarak 23,4 milyar dolar,