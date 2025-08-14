Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Karahan, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı. İşte detaylar...

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı
Bengü Sarıkuş
14.08.2025
14.08.2025
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, 2025'in 3. Enflasyon Raporu hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." dedi. İşte Karahan'ın konuşmasından satır başları...

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı

"Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikasıyla talep koşullarının dezenflasyonist etkisi arttı. Sıkı para politikasının sonucunu kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Küresel ticaret politikalarındaki son dönem belirsizlik ikili anlaşmalar ile bir miktar azalsa da yüksek düzeyini koruyor. Net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu.

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı

İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ikinci çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisinin arttığını gösteriyor.

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON TAHMİN ARALIĞININ ÜST BANDININ ALTINDA

Enflasyon, tahmin aralığının üst bandının bir miktar altında gerçekleşti. Enflasyon ana eğilimin üç aylık hareketli ortalamalarını incelediğimizde kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.

KADEMELİ YAVAŞLAMA GÖRÜLÜYOR

Ağustos ayı öncü verileri de ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Temel mal enflasyonu ise, nisan sonrası dönemde kur gelişmelerinin etkisiyle bir miktar yükselse de bu durum geçici oldu. İlk 7 aydaki birikimli enflasyona bakınca eğitim ve kira hizmetleri ön plana çıkıyor.

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı

DEZENFLASYON SÜRECİ AÇISINDAN RİSK UNSURU

Beklentiler iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Ticari kredi büyümesi, istisna krediler hariç bakıldığında aylık büyüme sınırları ve kredi talebiyle uyumlu bir seyir izliyor.

ARA HEDEFLER DEĞİŞMEYECEK

Bu Enflasyon Raporu itibarıyla, orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin çerçevede bir değişikliğe gitme kararı aldık. Yani bundan böyle veri akışıyla revize edeceğimiz enflasyon tahminleri yanı sıra değiştirmeyeceğimiz ara hedefler sunacağız.

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı

KISA VADEDE SONUCA ULAŞMA HEDEFİ

Veri akışına bağlı olarak revize edebileceğimiz “enflasyon tahminlerimizin” yanı sıra, rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz “ara hedeflerimizle” karşınıza çıkacağız. Bu ara hedefler, orta vadede enflasyonun yüzde 5’e gittiği dezenflasyon sürecinde, daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleridir.

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik.

Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz.

Merkez Bankası raporu faiz indirimi getirecek mi? Başkan Karahan enflasyon beklentisini paylaştı

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla aldığımızın altını bu vesileyle çizmek isterim. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmemiz durumunda, tüm para politikası araçlarını etkili bir şekilde kullanacağız."

https://x.com/Merkez_Bankasi/status/1955895115576144253

