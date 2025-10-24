Menü Kapat
20°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası'ndan yeni karar! Reeskont kredisi limitleri değişti

TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
09:15
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
09:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti. TCMB, reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yeni karar! Reeskont kredisi limitleri değişti

Reeskont kredileri, ihracat yapan (ya da döviz kazandırıcı hizmet sunan) firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dolaylı olarak sağlanan kısa vadeli kredilerine verilen isim.

Merkez Bankası'ndan yeni karar! Reeskont kredisi limitleri değişti

Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Merkez Bankası'ndan yeni karar! Reeskont kredisi limitleri değişti

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri , reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor. Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

