Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra döviz ve altında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Piyasaların merakla beklediği kararın ardından vatandaşlar, Euro, dolar ve altındaki son durumu merak ediyor.

ALTINDA SINIRLI HAREKET

İşte Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası piyasalarda son durum

Sabah saatlerinde 5.518 liradan açılan gram altın gün içinde 5.578 lirayı gördü. Faiz kararının açıklanmasının ardından ise şu saatlerde 5.552 liradan işlem görüyor.

DÖVİZ YATAY SEYREDİYOR

Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentilerle paralel olarak açıklanmasının ardından gözler dolar ve Euro'da yatay bir seyir görülüyor. Dolar 41.98 liradan alıcı bulurken 41.9'den satılıyor. Euro tarafındaysa alış fiyatı 48,74 seviyesinde olurken satış fiyatı ise 48.78 bandında seyrediyor.