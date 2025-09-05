Metal işçileri masada: Binlerce çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme süreci başladı!

Türkiye’de yaklaşık 140 bin metal işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için süreç resmen başladı. Türk Metal Sendikası, işçiler adına taleplerini kamuoyuna duyurdu.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 38,97 ZAM TALEBİ

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 38,97 oranında zam talep ettiklerini açıkladı.

Altundağ, işçilerin Ağustos ayı saat ücretlerine 1 Eylül’den itibaren yüzde 20 zam talep ettiklerini belirterek, "Bu oranın üzerine ayrıca saat ücretlerine seyyanen 35 lira artış yapılmasını istiyoruz. Böylece ilk 6 aylık dönemde ortalama yüzde 35,2 zam talebimiz oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Sendika, ikinci 6 aylık dönem için enflasyon oranında, üçüncü 6 aylık dönem için enflasyon + yüzde 3, dördüncü dönem için ise sadece enflasyon oranında zam talebini işveren tarafına iletecek. Sosyal haklar için de yıllık yüzde 65 artış isteniyor.

30 GÜNLÜK TAKVİM İŞLİYOR

Yasal süreç kapsamında sendika, taleplerini içeren taslak metni 30 gün içinde işveren sendikasına teslim edecek. İşveren tarafının da aynı süre içinde işçi temsilcilerini davet etmesiyle müzakereler başlayacak.

Toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranları, otomotiv, demir-çelik, elektronik ve beyaz eşya başta olmak üzere 450’den fazla iş yerinde uygulanacak.