Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı. Ağustos ayında genel TÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47 oranında arttı. Açıklanan Verilere göre; İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE %2,2 yükseldi. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE ise %1,84 artış gösterdi.

ALT GRUPLARDA DEĞİŞİM

Endeksin alt başlıkları incelendiğinde:

Enerji kalemi %0,64 ,

Gıda ve alkolsüz içecekler %4,44 ,

Enerji ve gıda dışı mallar %1,37 ,

Hizmetler ise %2,73 oranında artış kaydetti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergeleri, ağustos ayında fiyat artışlarının özellikle gıda ve hizmet kalemlerinde daha belirgin olduğunu ortaya koydu.